Art Safari New Museum și Fundația OMNIASIG inaugurează Muzeul Rezilienței,  un concept care atrage atenția asupra riscurilor societății contemporane

Art Safari New Museum, în parteneriat cu Fundația OMNIASIG, a inaugurat în cadrul sezonului expozițional curent, Muzeul Rezilienței, un concept educațional care, prin intermediul artei, atrage atenția asupra riscurilor reale cu care se confruntă societatea contemporană. Vizitatorii sunt invitați, în cadrul Pavilionului Interactiv, să descopere prin simulări, jocuri și scenarii inspirate din viața reală, teme precum dezastrele naturale, erorile umane, amenințările digitale și schimbările climatice, într-un format care transformă informația în experiență.

Pe parcursul următoarelor ediții, Pavilionul Interactiv va găzdui o serie de expoziții, fiecare dedicată unui alt tip de risc. Prima expoziție, Noua climă. Suntem pregătiți?, aduce în prim plan fenomenele climatice în schimbare și poate fi vizitată până pe 20 decembrie, în cadrul galeriei din Amzei 13, București.

„Ne spunem adesea că nouă nu ni se poate întâmpla, până în ziua în care ni se întâmplă. Am gândit Pavilionul Interactiv ca pe un loc în care riscurile despre care citim zilnic devin experiențe pe care le putem înțelege, simți și, mai ales, la care putem reacționa. Împreună cu Fundația OMNIASIG, am inaugurat această serie cu expoziția Noua climă. Suntem pregătiți?, pentru că vedem deja că fenomenele extreme nu mai sunt o excepție, ci parte din viața noastră. Ne dorim ca fiecare vizitator să plece din muzeu nu doar mai informat, ci și mai pregătit pentru gestionarea acestor schimbări”, declară David Simula, coordonatorul expoziției.

„La Fundația OMNIASIG, credem că educația și prevenția au un rol esențial în dezvoltarea unor unor comunități mai pregătite și mai reziliente. De la fenomene climatice extreme la amenințări digitale, simpla informare nu mai este suficientă. Avem nevoie de experiențe care să îi ajute pe oameni să înțeleagă concret ce înseamnă riscul și cum se pot pregăti pentru el. Prin Muzeul Rezilienței by Fundația OMNIASIG x Art Safari, susținem o inițiativă care îmbină educația, prevenția și arta pentru a face aceste teme mai accesibile și mai relevante pentru publicul de toate vârstele, transformând prevenția dintr-un concept abstract într-un exercițiu practic de responsabilitate și protecție. Credem că astfel de proiecte pot contribui la o mai bună conștientizare a riscurilor și la adoptarea unor comportamente responsabile, cu impact pozitiv pe termen lung în comunitățile din care facem parte”, declară Anca Savin, Președinte, Fundația OMNIASIG.

Expoziție Noua Climă

Noua climă. Suntem pregătiți?

Canicula, inundațiile, seceta sau grindina nu mai sunt fenomene excepționale, ci riscuri cu care învățăm, tot mai des, să conviețuim. Printr-un parcurs de experiențe interactive și simulări inspirate din situații reale, vizitatorii își testează practic gradul de pregătire în fața fenomenelor extreme.

Expoziția Noua climă. Suntem pregătiți? se bazează pe o idee paradoxală: trăim într-o epocă în care deținem mai multe date decât oricând în istorie, însă volumul uriaș de informație se traduce rareori în acțiuni concrete. Înțelegerea teoretică a riscului nu garantează capacitatea de reacție, iar lipsa de conștientizare rămâne principala vulnerabilitate a societății actuale.

Prevenția este o necesitate fundamentală. Astfel, expoziția propune o reflecție asupra diferenței dintre conștientizarea pericolului și pregătirea reală, invitând vizitatorii să se întrebe cât de pregătiți sunt să reacționeze în fața fenomenelor extreme.

Expoziția pornește de la ideea că responsabilitatea se construiește înainte ca riscul să devină catastrofă. Printr-o evaluare corectă, pregătire constantă și măsuri clare de protecție, vulnerabilitatea poate fi redusă, contribuind la creșterea siguranței pe termen lung.

Artiști prezenți în expoziție: Adam Bălțatu, Alex Micsik, Alexandru Ciucurencu, Alexandra Baranyi, Armand Rosenthal, Constantin Artachino, Constantin Ciocan, Constantin Duma, Constantin Piliuță, Corneliu Brudașcu, Cosmin Paulescu Cozo, Dana & Stéphane Maitec, Grigore Popescu, Ion Alin Gheorghiu, Ioan Sulea Gorj, Kimon Loghi, Marius Bunescu, Mihai Poziumschi, Mișu Teișanu, Obie Platon, Radu Tuta, Samuel Mützner, Sebastian Olaru, Sergiu Chihaia, Sorin Ilfoveanu, Sultana Maitec, Ștefan Câlția, Ștefan Luchian, Theodor Pallady, Virgil Scripcariu, Viorel Mărginean, Vlad Paraschiv

Arhitectură expoziție Zeppelin Design | Coordonatori David Simula, Monica Dumitru, Ioana Ciocoiu | Consultant științific prof. univ. dr. habil. Sorin Cheval | powered by Fundația OMNIASIG

Expoziția a fost realizată cu sprijinul partenerilor: Administrația Națională de Meteorologie, Agerpres, Antena 3 CNN, Asociația Române de Meteorologie Aplicată și Educație, Digi24, Infoclima, Kanal D, TVR, Universitatea București Facultatea de Geografie, Artiss Gallery, colecția artistului Paul Surugiu – Fuego, colecția familiei Constantin Piliuță, colecția Dana & Stephane Maitec și al tuturor colecționarilor care au împrumutat lucrări și care au dorit să rămână anonimi.

Expoziție Noua Climă

Cutremur. Suntem pregătiți?

Seria continuă cu expoziția Cutremur. Suntem pregătiți?, care marchează 50 de ani de la cutremurul din 4 martie 1977 și va fi lansată în primul sezon expozițional al anului 2027 (26 martie – 25 iulie)

Cutremurul din 1977 a fost cel mai distructiv și printre celemai puternice seisme produse pe teritoriul României, cu un bilanț de 1.578 de persoane decedate și peste 11.300 de răniți la nivel național, dintre care aproximativ 90%în București.

Vizitatorii vor afla ce este un cutremur și care este diferența dintre magnitudine și intensitate, cum erau explicate aceste fenomene în Antichitate, vor înțelege de ce este atât de activă seismic zona Vrancei și vor descoperi care sunt cele mai vechi cutremure consemnate pe teritoriul actual al României, cu detalii despre marile seisme din 1940 și 1977.

Riscuri digitale și securitate cibernetică. Suntem pregătiți?

În cel de-al doilea sezon expozițional al anului 2027 (17 septembrie – 19 decembrie), seria va continua cu o expoziție dedicată amenințărilor digitale. Fraudele online, atacurile cibernetice și furtul de date nu mai sunt incidente izolate, rezervate companiilor mari sau specialiștilor IT. Ele fac parte acum din cotidian, fie că vorbim de e-mailuri suspecte, parole furate și alte incidente.

Expoziția pornește de la un paradox simplu: folosim tehnologia constant, dar rareori înțelegem cât de vulnerabili suntem în fața ei. Știm că nu trebuie să dăm click pe orice link, dar puțini recunosc un atac atunci când acesta se întâmplă. Prin experiențe interactive și simulări reale de atacuri cibernetice, vizitatorii vor testa cât de pregătiți sunt să recunoască și să evite un pericol digital.

Despre Art Safari New Museum

Art Safari New Museum, proiect cultural național strategic, se desfășoară sub Înaltul Patronaj al Președintelui României, Nicușor Dan și este organizat de Centrul Cultural Art Society, fundație de utilitate publică, realizat cu sprijinul Primăriei Sectorului 1. Art Safari New Museum este susținut de Banca Transilvania, Fundația OMNIASIG, Lidl, Voxility, Glo HILO, NEPI Rockcastle, Mastercard, Regina Maria, De’Longhi, Porsche, Catena, Peroni, CPI Property Group, Edenred, Brâncoveanu, parodontax, Transelectrica, Carpet and More, Honor, Epson, Rova, Policolor și alții și este specializat în realizarea de pavilioane expoziționale de artă vizuală și istorie națională. Având o puternică latură educațională, misiunea sa este de a apropia arta de public și de a educa noile generații, inclusiv prin organizarea de ateliere de artă, tururi ghidate și expoziții de artă contemporană în spații neconvenționale, cum ar fi metroul bucureștean. În cele 19 ediții de până acum a înregistrat peste 1 milion de vizitatori. Mai multe detalii pe artsafari.ro.

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