Arta contemporană, în atenția ministrului Culturii: András István Demeter a descoperit expozițiile Romanian Creative Week

Ministrul Culturii, Demeter András István, s-a aflat luni la Iași, unde a vizitat o parte dintre principalele expoziții și proiecte ale Romanian Creative Week, cel mai amplu eveniment dedicat industriilor creative din Uniunea Europeană, desfășurat în premieră sub Înaltul Patronaj al Președintelui României.

Romanian Creative Week se desfășoară la Iași în perioada 13-24 mai 2026 și reunește sute de evenimente, expoziții, instalații, conferințe, defilări de modă, spectacole și intervenții urbane dedicate industriilor creative contemporane. În 2025, a fost declarat eveniment cultural strategic de către Ministerul Culturii, fiind singurul din regiunea Moldovei și al șaptelea din România.

Vizita oficială a început la Palatul Culturii, unde ministrul a participat la un tur al expoziției centrale „Metafora”, parte a secțiunii Arts, powered by UniCredit Bank și realizată alături de partenerii Ploom*, Jidvei, Noir și Printco. Curatoriată de artistul vizual Marian Pălie și realizată cu un design expozițional semnat de arhitectul Robert Marin, expoziția reunește aproape 20 de artiști și propune un traseu construit în jurul percepției, transparenței și relației dintre privitor și spațiu.

„Cred că una dintre cele mai importante forme de recunoaștere pentru un artist este ca munca lui să fie privită cu atenție, timp și curiozitate reală. Vizita ministrului Culturii la Romanian Creative Week înseamnă, înainte de toate, un gest de deschidere către scena artei contemporane și către oamenii care o construiesc astăzi în România. Le sunt recunoscătoare tuturor artiștilor, curatorilor și echipelor creative care au făcut posibilă această ediție și mă bucur că proiectele lor au putut fi descoperite într-un context care pune în valoare nu doar patrimoniul orașului, ci și energia unei noi generații culturale”, a declarat Irina Schrotter, președintele Federației Patronatelor din Industriile Creative și inițiatoarea Romanian Creative Week.

„Tot ceea ce am văzut aici este, într-un fel, copleșitor și spun asta în cel mai bun sens al cuvântului. Există o bogăție extraordinară de idei, o diversitate reală de abordări și o ingeniozitate care pare să definească această nouă generație creativă. Cred că tocmai această varietate de limbaje, de soluții și de perspective face ca experiența Romanian Creative Week să aibă un impact puternic asupra oricărui vizitator, indiferent de vârstă sau de mediul din care provine. Este o energie creativă foarte densă, care te provoacă permanent și care demonstrează că scena artistică și culturală contemporană din România are forță, curaj și capacitatea de a surprinde”, a declarat ministrul Culturii, András István Demeter.

„Este o onoare ca o expoziție de artă contemporană să fie vizitată la un asemenea nivel și cred că acest lucru transmite un semnal important pentru întreaga scenă artistică. Arta contemporană are nevoie de acest tip de atenție, de dialog și de deschidere instituțională, nu doar punctual, ci constant, și sperăm ca astfel de întâlniri să devină din ce în ce mai firești în spațiul cultural românesc”, a declarat curatorul expoziției „Metafora”, Marian Pălie.

Alături de curatorii și artiștii implicați în RCW, Demeter András István a vizitat ulterior și expozițiile găzduite de Centrul Internațional de Artă Contemporană – Baia Turcească, unul dintre spațiile-emblemă ale ediției din acest an. Printre proiectele prezentate aici se numără „Hidrophoria”, curatoriată de Caterina Pruteanu, expoziție care transformă memoria arhitecturală a fostei băi publice într-un traseu artistic dedicat apei, corpului și experienței senzoriale.

„Hidrophoria pornește dintr-o fascinație simplă: felul în care apa schimbă totul fără să pară că face un efort. Nu adâncimea ei ne interesează aici, ci suprafața. Expoziția aduce împreună o selecție de artiști din România și internaționali, reunind atât practici consolidate, cât și voci emergente, într-un dialog care traversează generații și sensibilități diferite. Această întâlnire nu caută uniformitatea, ci tocmai acea diversitate de abordări care poate menține deschisă relația dintre material, corp și percepție. Ce e important de reținut e că expoziția nu este despre apă în mod literal, ci despre stările pe care le face posibile: apropiere fără grabă, observație, lene, o anumită claritate care apare atunci când nu mai încerci să controlezi totul. Este, poate, și o invitație de a rămâne puțin mai mult la suprafață, adică acolo unde lucrurile nu sunt rezolvate, dar continuă să existe.

Proiectul este realizat cu sprijinul Ministerului Culturii, căruia îi suntem recunoscători pentru încredere și pentru susținerea unor inițiative care creează contexte reale de întâlnire între artă și public. Implicarea unor instituții publice de această anvergură rămâne esențială pentru dezvoltarea unor proiecte ample și pentru susținerea unui cadru cultural care contribuie activ la educația și formarea unui public cât mai diferit“, a declarat Caterina Pruteanu, curatoarea expoziției.

Vizita ministrului a inclus întâlniri directe cu artiștii, curatorii și echipele creative implicate în realizarea proiectelor din cadrul RCW, într-un dialog despre rolul artei contemporane, al patrimoniului și al industriilor creative în dezvoltarea culturală a orașelor și a comunităților.

Despre Romanian Creative Week

Romanian Creative Week, desemnat în 2023, de EUIPO, drept cel mai mare eveniment al industriilor creative din Uniunea Europeană, este organizat de Federația Patronatelor din Industriile Creative, singura federație patronală reprezentativă la nivel național ce activează în sectorul industriilor creative. S-a înființat în Iași, în august 2011. A organizat până acum, direct sau prin patronatele membre, peste 100 de proiecte de promovare națională și internațională a industriilor creative.

