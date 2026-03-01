Artiștii și absintul: Manet, Degas, Toulouse-Lautrec, Van Gogh s-au confruntat cu „Zâna Verde”

La fel ca Édouard Manet, mulți artiști au băut absint și l-au ridicat la rang de simbol al modernității urbane, oscilând între viață boemă și declin. Pânzele lor – de la „Băutorul de absint”, de Manet, la „Absintul”, de Edgar Degas, urmați de Vincent van Gogh și Henri de Toulouse-Lautrec – evocă intoxicația, singurătatea și anxietățile sociale întruchipate de „Zâna Verde”.

În Belle Époque, absintul era în același timp o băutură populară, un simbol, dar și o amenințare morală. Supranumit „Zâna Verde”, acesta fascina artiștii care îl beau în cafenelele pariziene și îl plasau în centrul operelor lor – uneori ca emblemă a vieții boeme, alteori ca simbol al ravagiilor alcoolismului.

Citește mai mult pe Curatorial.ro