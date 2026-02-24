„Aș vrea un copil. Am investit prea mult în munca mea și prea puțin în viața mea. Dacă totul se va sfârși, nu voi mai avea nimic”. Dezvăluirea făcută de una dintre cele mai mari cântărețe din Italia cu câteva ore înainte de începerea Festivalului de la Sanremo

„Înaintea mea, mama mea a pierdut doi copii după nouă luni de sarcină. Sunt recunoscătoare că sunt în viață”, spune Arisa, într-un podcast difuzat cu puțin timp înainte să urce pe scena Festivalului de la Sanremo, scrie publicația italiană Fanpage.it.

În cadrul interviului, Arisa (pe numele său real Rosalba Pippa) recunoaște că are o părere amară despre relația dintre succes și afecțiune. Deși cariera i-a oferit totul, prețul pe care l-a plătit pare să fie un gol în viața sa privată, care începe să o apese, scrie publicația italiană.

Cea de-a 76 ediție a Festivalului de la Sanremo începe în această seară și ține sâmbătă. Festivalul este prezentat de vedeta Rai 1 Carlo Conti și de cântăreața Laura Pausini.

Festivalul poate fi văzut în România pe Rai 1 și pe TVR 1 în fiecare seară începând cu ora 21.00

Printre invitații speciali ai festivalului din acest an se numără Tiziano Ferro, Eros Ramazzotti și Alicia Keys sau Andrea Bocelli.

„Mă gândesc mult la maternitate, mi-ar plăcea să fiu mamă. Anii trec și încă nu am o mică bucățică din viața mea pe acest pământ. Regret că am investit atât de mult în munca mea și atât de puțin în viața mea personală. Dacă totul s-ar termina și m-aș trezi fără nimic, mi-ar părea rău. Aș prefera ca cariera mea să se termine mai devreme, pentru a mă putea dedica vieții mele.” Cântăreața recunoaște că încă nu a găsit persoana potrivită, un bărbat „stabil” cu care să construiască reciprocitatea pe care o caută de ceva timp.

În interviu, Arisa a vorbit și despre mama sa. Pentru că înainte ca Arisa să se nască, mama ei a trebuit să facă față două pierderi teribile: „Eu eram a treia fiică. Înaintea mea, mama a pierdut alte două fete după nouă luni de sarcină și o lună de viață. Când devin prea irascibilă, mă gândesc că sunt în viață: am o șansă și o voi folosi la maximum. Nu mă plâng niciodată.”

În vârstă de 43 de ani, Arisa a devenit extrem de populară în Italia și în restul lumii pentru mai multe melodii pintre care „La notte” sau „Meraviglioso amore mio”.

Arisa este una dintre cei 30 de concurenți ai Festivalului din acest an.

Festivalul de la Sanremo este una dintre cele mai urmărite producții tv în fiecare an în Italia, cu milioane de telespectatori în fiecare seară și recorduri de audiență.