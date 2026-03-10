Asaltată de cereri zilnice, Marina SUA a dat același răspuns navelor care au cerut să fie escortate prin Strâmtoarea Ormuz

Avion F/A-18E Super Hornet, pe cel mai mare portavion din lume, USS Gerald R. Ford, în timpul operațiunii Epic Fury, 2 martie 2026. FOTO: Military Image / Alamy / Profimedia

Marina SUA a refuzat cererile aproape zilnice ale industriei navale pentru escorte militare prin strâmtoarea Ormuz de la începutul războiului cu Iranul, afirmând că riscul de atacuri este prea mare în acest moment, potrivit unor surse familiarizate cu această chestiune, citate marți de agenția de presă Reuters.

Evaluările Marinei americane indică o întrerupere continuă a exporturilor de petrol din Orientul Mijlociu și reflectă o divergență față de declarațiile președintelui Donald Trump, potrivit cărora SUA sunt pregătite să asigure escortă navală ori de câte ori va fi necesar pentru reluarea transporturilor regulate pe această rută maritimă importantă.

Transportul maritim prin îngusta strâmtoare Ormuz a fost practic oprit de la începutul războiului dintre SUA și Israel împotriva Iranului, acum mai bine de o săptămână, împiedicând exporturile responsabile de aproximativ o cincime din aprovizionarea mondială cu petrol și determinând creșterea prețurilor globale ale petrolului la niveluri nemaiîntâlnite din 2022 încoace.

Un înalt oficial al Gărzii Revoluționare Iraniene a afirmat că strâmtoarea este închisă și că Iranul va trage asupra oricărei nave care va încerca să treacă, au relatat săptămâna trecută publicațiile iraniene de stat. Mai multe nave au fost deja lovite.

Marina SUA a organizat briefinguri regulate cu omologii din industria navală și petrolieră și a declarat în cadrul acestora că nu poate asigura nave de escortă pentru moment, au precizat trei surse din industria navală familiarizate cu problema.

Sursele, care au refuzat să fie numite din cauza sensibilității subiectului, au declarat că industria maritimă a făcut solicitări aproape zilnic în timpul apelurilor pentru escorte navale prin strâmtoare.

Una dintre surse a spus că evaluarea Marinei SUA în cadrul briefingului de marți nu s-a schimbat și că trimiterea navelor de escortă va fi posibilă numai după ce riscul de atac va fi redus.

Pentagonul nu a răspuns imediat unei solicitări de a transmite un punct de vedere.

Anunțul Casei Albe

Purtătoarea de cuvânt a Casei Albe, Karoline Leavitt, a declarat mai devreme în cursul zilei de marți că SUA nu au escortat încă niciun petrolier prin Strâmtoarea Ormuz, contrar unui mesaj publicat pe X și șters între timp al secretarului pentru Energie, Chris Wright.

Cu toate acestea, Marina SUA este pregătită să facă acest lucru dacă va fi necesar, a afirmat Leavitt, potrivit CBS News.

„Am fost informată despre această postare”, a spus Leavitt în cadrul unei conferințe de presă la Casa Albă.

„Nu am avut ocazia să discut direct cu secretarul Energiei despre acest subiect. Cu toate acestea, știu că postarea a fost ștersă destul de repede și pot confirma că Marina SUA nu a escortat niciun petrolier sau navă până în acest moment, deși, desigur, aceasta este o opțiune pe care președintele (Donald Trump) a spus că o va utiliza cu siguranță dacă și când va fi necesar, la momentul potrivit”, a adăugat purtătoarea de cuvânt.

Iranul a început să amplaseze mine în Strâmtoarea Ormuz, potrivit unor surse

Iranul a început să amplaseze mine în Strâmtoarea Ormuz, cel mai important punct de control energetic din lume, potrivit a două persoane familiarizate cu rapoartele serviciilor secrete americane pe această temă, relatează CNN.

Plasarea minelor nu este încă extinsă, în ultimele zile fiind plasate câteva zeci, au spus sursele. Dar Iranul are încă între 80% și 90% din bărcile sale mici și din navele de plasare a minelor, a spus una dintre surse, astfel încât forțele sale ar putea plasa sute de mine de-a lungul căii navigabile.

Garda Revoluționară Islamică din Iran, care controlează acum efectiv strâmtoarea împreună cu marina tradițională a Iranului, are capacitatea de a desfășura o „barieră” de nave de minare dispersate, bărci încărcate cu explozibili și baterii de rachete amplasate pe țărm, mai scrie CNN.

Atacurile asupra petrolierelor și navelor cargo care navigau prin Ormuz – care au provocat deja moartea a șapte marinari, potrivit datelor Organizației Maritime Internaționale – precum și amenințările persistente ale Gardienilor Revoluției de a continua aceste atacuri au blocat practic traficul în strâmtoare.

Toate acestea au contribuit la creșterea prețului petrolului la niveluri nemaiîntâlnite din 2022: luni, prețul țițeiului Brent, de referință în Europa, a ajuns aproape la 120 de dolari pe baril, deși declarațiile ulterioare ale lui Trump, conform cărora războiul cu Iranul este „aproape terminat”, au avut un efect liniștitor, iar până la prânz se tranzacționa sub 93 de dolari, notează Agerpres.