O țară din Europa își roagă cetățenii să renunțe la mașini și să meargă pe jos, din cauza șocului cauzat de prețul petrolului

Ministrul Energiei din Danemarca a îndemnat cetățenii țării scandinave să reducă consumul de energie și să renunțe la mașini, în contextul în care prețul petrolului continuă să crească vertiginos pe fondul conflictului din Orientul Mijlociu.

Lars Aagaard, ministrul danez pentru Climă, Energie și Utilități, a declarat miercuri că războiul în curs dintre SUA și Iran a determinat țara să se bazeze pe rezervele sale de petrol, având în vedere „prețurile exorbitante ale petrolului”, fără ca un sfârșit al conflictului să se întrevadă.

„Ceea ce ar trebui să facă danezii, vă rog, vă rog, dacă există vreun consum de energie de care vă puteți lipsi, dacă nu este strict necesar să conduceți mașina, atunci să nu o faceți”, a spus el într-un interviu acordat postului local de televiziune DR, conform CNBC.

Dacă Danemarca va economisi energie în viitorul apropiat, vor exista două efecte pozitive care vor putea fi resimțite atât de cetățeni, cât și de guvern, a spus el.

„În primul rând, acest lucru se poate simți în portofelul fiecăruia și, în al doilea rând, poate ajuta la extinderea rezervelor noastre, astfel încât acestea să dureze mai mult”, a spus Aagaard.

Prețul țițeiului Brent a crescut cu aproape 9%, ajungând la peste 100 de dolari pe baril joi dimineață în tranzacțiile din Asia, chiar și după ce toți cei 32 de membri ai Agenției Internaționale pentru Energie (IEA) au anunțat că vor elibera 400 de milioane de barili ca răspuns la preocupările legate de aprovizionare.

Foto: © Oksana Saman | Dreamstime.com