„Asaltul extremiștilor asupra memoriei publice este unul dezinhibat și dincolo de lege?”. Avertisment al Institutului „Elie Wiesel”

Un simpatizant al Mișcării Legionare face salutul nazist la comemorarea de la Tâncăbești din 30 noiembrie 2025 Foto: Laurențiu Ungureanu/ HotNews

Institutul Naţional pentru Studierea Holocaustului din România „Elie Wiesel” atrage atenția că „angajamentele ferme ale autorităților, făcute la momente și evenimente comemorative dedicate memoriei victimelor Holocaustului, de a combate antisemitismul, discursul urii și elogierea ideologiilor extremiste continuă să rămână simple declarații, fără ecou pentru cei care au datoria să aplice legea”. Reacţia vine după comemorarea organizată de simpatizanţii Mişcării Legionare în pădurea Tâncăbeşti, despre care HotNews a relatat de la fața locului.

Institutul „Elie Wiesel” cere intervenția Ministerului de Interne după ce duminică, 30 noiembrie, zeci de persoane au comemorat 87 de ani de la moartea lui Corneliu Zelea Codreanu, în pădurea în care a fost asasinat fostul lider legionar. Reporterii HotNews au fost în Pădurea Tâncăbeşti, unde a fost organizat parastasul, şi a relatat că unul dintre participanţi a făcut salutul nazist în faţa troiţei reconstruite a „Căpitanului”.

Cinci autospeciale de poliţie şi cinci ale Jandarmeriei au fost prezente la evenimentul din pădurea Tâncăbeşti, însă autorităţile nu au intervenit în desfăşurarea manifestaţiilor de comemorare ale lui Corneliu Zelea Codreanu.

„Asaltul extremiștilor asupra memoriei publice este unul dezinhibat și dincolo de lege?”

„Așa cum rezultă din imaginile filmate nu au lipsit ritualuri legionare sau salutul nazist. OUG nr. 31/2002 a reintrat într-un con de umbră al justiției, iar asaltul extremiștilor asupra memoriei publice este unul dezinhibat și dincolo de lege? Sau poate, așa cum se încearcă de ceva timp să ni se sugereze, echilibrul și stabilitatea socială înseamnă dreptul la expresie totală pentru simbolistica și manifestările extremei dreapta?”, arată Institutul „Elie Wiesel”, într-o scrisoare deschisă adresată Ministerului Afacerilor Interne.

„Angajamentele ferme ale autorităților, făcute la momente și evenimente comemorative dedicate memoriei victimelor Holocaustului, de a combate antisemitismul, discursul urii și elogierea ideologiilor extremiste continuă să rămână simple declarații, fără ecou pentru cei care au datoria să aplice legea”, mai spun reprezentanții Institutului „Elie Wiesel”.

Într-o postare pe Facebook, Institutul „Elie Wiesel” remarcă faptul că „manifestări prolegionare, cultul lui Corneliu Zelea Codreanu” au loc sub aripa ocrotitoare a jandarmilor”. Fotografia care ilustrează postarea face parte din galeria foto care însoţeşte reportajul HotNews.

Comemorarea din pădurea Tâncăbeşti se desfăşoară anual, din anul 1994, în locul unde Corneliu Zelea Codreanu şi alţi 14 legionari au fost asasinaţi în noaptea de 29-30 noiembrie 1938. Deşi astfel de manifestaţii sunt interzise de lege din 2002, ele au continuat.

În 2024, manifestaţia a atras atenţia publică după ce Scena9 a relatat că aproximativ 70 de persoane s-au adunat la Tâncăbeşti, sub privirile Jandarmeriei şi Poliţiei, pentru comemorarea care a inclus slujba religioasă, cântece legionare şi salutul nazist, interzis prin lege. În urma manifestaţiei, Parchetul Tribunalului Ilfov a făcut nouă percheziţii domiciliare şi au pus sub control judiciar 7 dintre participanţi. Printre cei percheziţionaţi a fost şi fotojurnalistul Andrei Pungovschi, care a imortalizat unele dintre momente.