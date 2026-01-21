Asasinii generalului rus Kirillov au fost condamnați. Moscova acuză implicarea Ucrainei

Un tribunal militar rus l-a condamnat miercuri la închisoare pe viaţă pe un cetăţean uzbec, Ahmadjon Kurbonov, pentru asasinarea generalului rus Igor Kirillov în 2024 la comanda Kievului, transmit AFP şi Reuters, citate de Agerpres.

Alţi trei bărbaţi – Robert Safarian, Batuhan Tociev şi Ramazan Padiev -, acuzaţi de complicitate, au primit pedepse de 25, 22 şi 18 ani de închisoare.

La 17 decembrie 2024, dimineaţa devreme, generalul Igor Kirillov, 54 de ani, a fost ucis de o bombă ascunsă într-o trotinetă electrică, în timp ce ieşea din blocul unde locuia. Alături de el era un alt ofiţer, Ilia Polikarpov, ucis şi el în explozie.

Potrivit Comitetului de anchetă rus, atentatul a fost ordonat şi organizat de serviciile secrete ucrainene, care au adus în Rusia, via Polonia, componentele dispozitivului exploziv improvizat.

Potrivit anchetatorilor, serviciile secrete ucrainene i-au promis lui Kurbonov 100.000 de dolari şi posibilitatea de a fugi într-o ţară din UE.

Într-o înregistrare video a interogatoriului publicată de Serviciul Federal de Securitate rus (FSB), Kurbonov afirma că a asamblat bomba, apoi a plasat-o în faţa imobilului generalului Kirillov, iar ulterior a activat-o de la distanţă.

Tot conform anchetei, unul dintre complici, Robert Safarian, păstrase acasă elemente ale bombei înainte de a i le transmite lui Kurbonov. Ceilalţi doi complici au fost acuzaţi că au închiriat o cameră pentru Kurbonov şi că au primit bani de la comanditarii asasinatului.

Generalul Igor Kirillov, comandantul forţelor ruse de apărare radiologică, chimică şi biologică, era cunoscut mai ales pentru briefingurile în care acuza Washingtonul de intenţia de a utiliza arme biologice împotriva armatei ruse în Ucraina.