ASF își formează „vânători de fraude cripto”: Cât plătește pentru 100 de angajați, trimiși la cursuri de blockchain și criptoactive

Autoritatea de Supraveghere Financiară (ASF) a încheiat recent mai multe contracte pentru formarea angajaților în domenii precum blockchain, criptoactive și investigații digitale, valoarea totală a achizițiilor depășind 25.300 de euro (fără TVA), potrivit datelor din Sistemul Electronic de Achiziții Publice (SEAP).

ASF este instituția publică din România care reglementează și controlează piețele de asigurări, pensii private și bursa de valori, având rolul de a proteja consumatorii și de a asigura stabilitatea acestor sectoare.

Aproape 100 de angajați ASF intră în „era blockchain”

În total, aproape 100 de angajați ASF vor participa la cursuri specializate organizate de Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare în Informatică (ICI București).

Programele acoperă teme de actualitate, precum:

investigații blockchain (n.a. analiza tranzacțiilor de pe rețele precum Bitcoin sau Ethereum)

analiza criptoactivelor (n.a. o categorie largă de active digitale care utilizează criptografia pentru securitate și funcționează, de regulă, pe o rețea de tip blockchain. Criptomonedele precum Bitcoin sunt un tip de criptoactive)

investigații digitale

securitate cibernetică

conformitate și reglementare (inclusiv MiCA – Regulamentul UE privind piața criptoactivelor)

Aceste cursuri vin în contextul creșterii interesului autorităților pentru monitorizarea pieței cripto și combaterea fraudelor digitale.

Cel mai recent contract: peste 3.000 de euro pentru 8 angajați

Pe 17 martie 2026, ASF a semnat un contract în valoare de 15.288 lei (fără TVA), pentru formarea a 8 angajați în domeniul investigațiilor blockchain. Este vorba practic de analiza tranzacțiilor și a activităților care au loc pe rețele blockchain (cum ar fi Bitcoin sau Ethereum) pentru a identifica fraude, spălare de bani sau alte activități ilegale.

Cursurile sunt împărțite în trei module:

Blockchain Intelligence for Law Enforcement (2 participanți)

Blockchain Intelligence for Finance & Banking (3 participanți)

Advanced Blockchain Intelligence (3 participanți)

Cursurile se vor ține în perioada 23 martie – 1 aprilie 2026.

Participanții pot obține certificări precum: Certified Blockchain Intelligence Specialist (CBIS) și Advanced Blockchain Intelligence Specialist (ABIS).

Contract anterior: 19 angajați instruiți în februarie și martie

Un alt contract, semnat pe 17 februarie 2026, vizează pregătirea a 19 angajați, la un cost fără TVA de 22.620 lei (circa 4.500 de euro).

Programul include cinci module, de la nivel introductiv până la nivel avansat, precum:

noțiuni de bază despre blockchain

aplicarea regulamentului european MiCA

investigații blockchain și analiză financiară

Cursurile se țin în două sesiuni: o sesiune a fost în luna februarie 2026 și o sesiune va avea loc în această lună.

Cel mai mare program: 69 de angajați și peste 90.000 lei

Cel mai mare contract de formare a vizat 69 de angajați ASF, pentru care instituția a plătit 90.260 lei (fără TVA), echivalentul a aproximativ 17.800 de euro.

Acest program a inclus cinci module progresive și a acoperit integral lanțul de competențe necesare: de la introducere în blockchain până la investigații avansate și analiză complexă a tranzacțiilor crypto.

Cine organizează cursurile

Cursurile sunt livrate de Blockchain Intelligence Academy (BIA), care funcționează în cadrul Crypto-Assets Investigation and Compliance Centre (CICC), o inițiativă comună a ICI București și a companiei ChainArgos.

Printre traineri se numără și specialiști internaționali, precum Patrick Tan, specialist blockchain în cadrul ChainArgos, cu experiență în domeniile reglementare și analiză blockchain.

Criptomonedele au devenit un activ extrem de valoros pentru infractori, deoarece sunt lichide, ușor de transferat și, odată efectuată o tranzacție, este aproape imposibil să o anulezi.

Riscurile de fraudă digitală au devenit tot mai sofisticate, iar Uniunea Europeană implementează reguli stricte prin regulamentul MiCA.