Asfalt surpat pe bulevardul Mihail Kogălniceanu din Capitală. Traficul este restricționat

Carosabilul s-a prăbușit, marți, la intersecția bulevardului Mihail Kogălniceanu cu strada Vasile Pâvan din Capitală, iar circulația în zonă este restricționată, potrivit Brigăzii Rutiere.

Pentru ca echipele Apa Nova să poată interveni, traficul pe bulevardul Mihail Kogălniceanu se desfășoară pe câte o singură bandă pe fiecare sens, începând cu ora 14:00.

În același timp, circulația pe strada Vasile Pârvan este restricționată între Calea Plevnei și bulevardul Mihail Kogălniceanu, pe sensul dinspre strada Berzei.

Sursa foto: Brigada Rutieră

„Având în vedere aceste aspecte, Brigada Rutieră solicită conducătorilor de autovehicule să circule cu prudenţă, să păstreze o distanță suficientă pentru a putea frâna în condiții de siguranță, să respecte semnificaţia semnalizării rutiere temporare, precum şi semnalele și indicațiile poliţiştilor rutieri.

Pietonilor le recomandăm să respecte semnalele și indicațiile polițiştilor rutieri, traversarea străzii să o realizeze doar prin locurile special amenajate și la culoarea verde a semaforului electric, după ce s-au asigurat temeinic, iar conducătorii de vehicule le-au înțeles intenţia de a traversa”, au transmis oamenii legii.