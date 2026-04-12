Asha Bhosle, „regina muzicii de film” indiene, a murit la 92 de ani

Asha Bhosle, o cântăreață legendară de la Bollywood care a devenit un simbol cultural, a murit la vârsta de 92 de ani, a confirmat fiul acesteia, citat de BBC.

Bhosle, supranumită regina de neegalat a cântecelor din filmele indiene, s-a stins din viață la Mumbai, după ce fusese internată în spital în urma unui atac de cord.

Moartea ei marchează sfârșitul unei ere în muzica de la Bollywood: cariera sa s-a întins pe mai bine de opt decenii și a cuprins peste 12.000 de cântece.

Vocea distinctivă a lui Bhosle a dat viață nenumăratelor melodii de film, în timp ce actorii sincronizau mișcările buzelor cu piesele ei de neuitat.

Pe plan internațional, a devenit cunoscută pentru colaborarea cu muzicianul britanic Boy George.

Vestea morții sale a atras o mulțime de omagii pe rețelele de socializare.

Prim-ministrul indian Narendra Modi a numit-o „una dintre cele mai emblematice și versatile voci pe care India le-a cunoscut vreodată”.

Într-o postare pe X, Modi a descris o „cariera muzicală extraordinară” care a îmbogățit moștenirea culturală a națiunii și a atins „nenumărate inimi din întreaga lume”.

Născută pe 8 septembrie 1933 în Goar, Maharashtra, Bhosle provine din renumita familie Mangeshkar. Crescută într-o familie bogată din punct de vedere muzical de tatăl ei, actor și cântăreț clasic, Deenanath Mangeshkar, Asha și-a început călătoria muzicală devreme, cântând prima sa melodie pentru filmul marathi Majha Bal în 1943.