Asigurarea RCA se scumpește. Cu cât vor plăti mai mult majoritatea șoferilor. Noile tarife

Autoritatea de Supraveghere Financiară (ASF) a publicat vineri noile tarife de referință RCA, un reper în evoluția prețurilor în următoarele 6 luni, care indică o creștere medie de 12,3% în cazul autoturismelor și de 11,7% pentru autovehiculele de transport bunuri. Noile tarife sunt mai mari pentru majoritatea categoriilor de șoferi, iar ASF motivează prin creșterea costurile generate de accidente și a cheltuielilor de achiziție și administrare a polițelor RCA.

Tarifele de referință RCA nu reprezintă prețurile de vânzare practicate de firmele de asigurări, ci au un rol orientativ pentru înțelegerea evoluției costurilor reale din piața RCA în următoarele 6 luni.

Tarifele de referință are însă un rol important în mecanismul „asiguratului cu risc ridicat”, gestionat de Biroul Asigurătorilor Auto (BAAR).

Potrivit legii, dacă primești de la asigurători cel puțin 3 oferte RCA cu prețuri mai mari cu 36% decât tariful de referință la RCA, înseamnă că ești considerat „asigurat cu risc ridicat” și te poți adresa Biroului Asigurătorilor Auto (BAAR), pentru a primi un preț mai mic la asigurarea auto.

Noile tarife de referință au fost calculate de asocierea de firme KPMG pe baza datelor statistice agregate din ultimii cinci ani (în speță perioada 1 iulie 2020 – 30 iunie 2025).

Cât de mari sunt tarifele din București/Ilfov față de alte orașe

Tarifele de referință RCA, mai 2026 / Foto: ASF

Pentru persoanele fizice, tarifele de referință RCA au o creștere medie de 12,3% în cazul autoturismelor și de 11,7% pentru autovehiculele de transport bunuri, comparativ cu tarifele de referință publicate anterior, în noiembrie 2025.

În cazul persoanelor juridice, tarifele de referință au crescut cu 9,9% pentru autoturisme și cu 10% pentru autovehiculele de transport bunuri.

Ce șoferi vor plăti cel mai mult pe RCA în 2026

Analiza pe categorii de risc arată că pentru cele mai multe categorii de șoferi tariful de referință a crescut, în timp ce pentru alții s-a redus, tarifele din București Ilfov fiind semnificativ mai mari decât cele din restul țării. Motivul? Șoferii din București și Ilfov sunt penalizați pentru că fac mai multe daune.

Cel mai mare tarif de referință, de 5.325 de lei, îl vor avea de plătit șoferii din București-Ilfov, cu vârsta de 30 de ani sau sub 30 de ani care conduc autoturisme ale căror motoare au o putere între 151-și 200 KW.

Pentru aceeași categorie de tineri șoferi care conduc mașini la fel de puternice, însă înmatriculate în restul țării, tariful de referință este de 4.344 de lei, cu aproape 1.000 de lei mai mic decât cel pentru București / Ilfov.

Tarifele de referință RCA, noiembrie 2025 / Foto: ASF

Spre comparație cu tarifele de referință anterioare, calculate în noiembrie 2025, această categorie de șoferi din București Ilfov are un tarif de referință mai mare cu aproape 300 de lei, în timp ce în restul țării tariful de referință este mai mare cu peste 250 de lei.

Ce șoferi vor plăti mai puțin

Analiza pe categorii de risc arată însă că există și situații în care tarifele de referință au scăzut.

„Astfel, pentru un șofer din București-Ilfov, cu vârsta peste 60 de ani și autoturism cu o putere de peste 300 kW, tariful de referință s-a redus cu 5,4%. Scăderi, de 3,4%, au fost consemnate și pentru șoferii sub 30 de ani care dețin autoturisme cu o putere de peste 300 kW. Tariful de referință este mai mare pentru majoritatea segmentelor tarifare în principal din cauza creșterii severității daunelor și a creșterii încărcării pentru cheltuielile de achiziție și administrare de la 18,1% la 20,8%.”, se arată în comunicatul ASF.

Prețuri reale versus tarifele de referință

ASF mai spune că a analizat și primele medii practicate efectiv la RCA care sunt atât peste, cât și sub nivelul tarifelor de referință, în funcție de segmentul analizat.

„Acest aspect reflectă diversitatea strategiilor comerciale și a apetitului la risc al asigurătorilor, precum și diferențele între profilurile reale ale portofoliilor subscrise și ipotezele utilizate la calculul tarifelor de referință.”, spune autoritatea.

Astfel, din comparația tarifului de referință cu primele medii la nivel de piață din primul trimestru, pentru polițele cu o durată de 12 luni, convertite în B0, practicate de către asigurătorii RCA au rezultat următoarele aspecte:

Pentru autoturismele deținute de persoanele fizice, pentru 41 segmente, primele medii practicate de către societăți sunt mai mici decât tariful de referință, iar pentru 39 segmente, primele medii practicate de către societăți sunt mai mari decât tariful de referință;

Pentru autoturismele deținute de persoanele juridice, pentru 8 segmente, primele medii practicate de către societăți sunt mai mici decât tariful de referință, iar pentru 8 segmente, primele medii practicate de către societăți sunt mai mari decât tariful de referință.

De ce au crescut noile tarife de referință RCA

„Datele cuprinse în actualul raport indică evoluții moderate, care confirmă faptul că piața RCA se află într-o etapă de stabilitate, cu ajustări explicabile prin dinamica daunalității, a costurilor de reparație și a celorlalți factori economici luați în calcul.” susține Autoritatea de Supraveghere Financiară.

Autoritatea spune că la baza calculului tarifelor de referință stă analiza datelor statistice agregate din ultimii cinci ani. Metodologia utilizată urmărește, în principal, două componente esențiale ale riscului RCA: frecvența daunelor, respectiv cât de des se produc accidentele, și severitatea daunelor, adică nivelul costurilor generate de acestea.

Aceste informații sunt prelucrate printr-un model matematic, Modelul Liniar Generalizat – GLM, care include mai mulți factori relevanți, precum vârsta asiguratului sau utilizatorului, tipul vehiculului, puterea motorului și zona geografică.

Pentru ca rezultatul să reflecte cât mai fidel realitatea economică, calculul include, de asemenea, inflația daunelor, care surprinde, printre altele, creșterea costurilor cu reparațiile și piesele auto de la un an la altul, cheltuielile administrative și de vânzare ale asigurătorilor, precum și marja de profit.

Prin urmare, tariful de referință nu este nici tarif impus, nici tarif comercial, ci un reper statistic pentru fiecare categorie de risc.

„Raportul semestrial relevă faptul că dauna medie (severitatea) a crescut cu 5,8% pe segmentul autoturismelor deținute atât de persoane fizice, cât și de persoane juridice. În cazul vehiculelor de transport marfă (persoane fizice) dauna medie a crescut cu 4,7%, în timp ce în cazul vehiculelor din aceeași categorie, deținute de persoane juridice, severitatea daunelor a fost mai mare cu 3,5%.

În ceea ce privește frecvența daunelor, raportul evidențiază o creștere cu 1,9% în cazul autoturismelor deținute de persoane fizice și de 0,63% în cazul persoanelor juridice. La categoria autovehiculelor de transport marfă (persoane fizice), frecvența daunelor a fost mai mare cu 0,2%, iar în cazul persoanelor juridice cu 1,1%.”, a mai precizat ASF.