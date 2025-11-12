Noile tarife de referință RCA, în creștere medie cu 5,4%. Ce șoferi vor plăti mai mult și care mai puțin. Diferențe uriașe între București/Ilfov și restul țării

Autoritatea de Supraveghere Financiară (ASF) a publicat miercuri noile tarife de referință RCA, un reper în piață pentru următoarele 6 luni, care indică o creștere medie cu 5,4% pentru autoturisme și cu 5,2% pentru autovehiculele de transport bunuri. Pentru unele categorii de șoferi aceste tarife sunt în creștere, în timp ce pentru alții scad. Șoferii care au mașinile înmatriculate pe București și Ilfov au tarife RCA mult mai mari decât ale celor din restul țării pe motiv că fac cele mai mari daune.

Ce este tariful de referință la RCA și de ce este important

Tariful de referință RCA nu este prețul de vânzare practicat de firmele de asigurări, ci are doar un rol orientativ pentru următoarele 6 luni, fiind calculat pentru clasa B0 și pentru o perioadă de 12 luni.

Tariful de referință RCA este important însă pentru asigurații cu risc ridicat.

Potrivit legii, dacă primești de la asigurători cel puțin 3 oferte RCA cu prețuri mai mari cu 36% decât tariful de referință la RCA, înseamnă că ești considerat „asigurat cu risc ridicat” și te poți adresa Biroului Asigurătorilor Auto (BAAR), pentru a primi un preț mai mic la asigurarea auto.



Noile tarife de referință au fost calculate de asocierea de firme KPMG pe baza datelor statistice agregate din ultimii cinci ani (1 ianuarie 2020 – 31 decembrie 2024).

Evoluția tarifelor RCA. Cât de mari sunt în București

Pentru persoane fizice, tariful de referință RCA a crescut în medie cu 5,4% pentru autoturisme și cu 5,2% pentru autovehiculele de transport bunuri, comparativ cu tariful de referință publicat în luna decembrie 2024.

Pentru persoane juridice, majorările au fost moderate: +3,5% pentru autoturisme și +3,2% pentru autovehiculele de transport bunuri.



Analiza pe categorii de risc arată că pentru anumite categorii de șoferi tariful de referință a crescut, în timp ce pentru alții s-a redus, tarifele din București Ilfov fiind mult superioare celor din restul țării.



Cel mai mare tarif de referință, de 5129 de lei, îl vor avea de plătit șoferii din București-Ilfov, cu vârsta mai mică sau egală cu 30 de ani care conduc autoturisme puternice de peste 300 KW.



Pe de altă parte, pentru aceeași categorie de tineri șoferi care conduc mașini la fel de puternice, însă înmatriculate în restul țării, tariful de referință este de 3821 de lei, cu aproape 35% mai mic.



Vestea bună pentru această categorie de șoferi este că noul tarif de referință de 5.129 de lei este în scădere cu 2,1% (111 lei) față de tariful de la sfârșitul anului trecut.



Pentru șoferii cu vârste între 41-50 de ani, cel mai mare tarif de referință, de 3821 de lei, este în cazul celor care conduc mașini cu o putere de 201-300 KW înmatriculate în București/Ilfov. pentru acești șoferi, tariful de referință a crescut cu 55 de lei față de sfârșitul anul trecut.



Pe de altă parte, pentru aceeași categorie de șoferi care conduc mașini similare înmatriculate în restul țării, noul tarif de referință RCA este de 2.258 de lei.

ASF notează că noul raport are și scăderi ale tarifului de referință.



De exemplu, pentru un șofer din București-Ilfov, cu vârsta între 51 și 60 de ani și autoturism între 151–200 kw, tariful a scăzut cu 3,5%. Reduceri s-au înregistrat și pentru șoferii sub 30 de ani, cu mașini de peste 200 kw. În cazul autovehiculelor de transport persoane, creșterea a fost de doar 0,4%, practic o stagnare.