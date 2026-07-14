Asigurător RCA, obligat în instanță să plătească daune morale stăpânului unui câine lovit pe trecerea de pietoni

Judecătoria Oradea a obligat un asigurător auto să achite nu doar cheltuielile veterinare pentru un câine lovit de o mașină pe trecerea de pietoni, ci și daune morale stăpânului acestuia, relatează eBihoreanul.ro.

Instanța a considerat că trauma psihică și teama resimțite de proprietar reprezintă un prejudiciu real, cu atât mai mult cu cât între acesta și animal există o legătură afectivă profundă, scrie sursa citată.

Cum s-a ajuns la acest proces

Potrivit publicației Bihoreanul, sentinţa judecătorească a fost pronunţată în cazul unui incident petrecut în seara zilei de 29 martie 2024, pe o stradă din Oradea.

Un orădean se afla la plimbare cu câinele său, Stich Jr., un bulldog francez în vârstă de 5 ani și 5 luni. În timp ce traversau regulamentar strada pe o trecere de pietoni, un şofer, tocmai ieșit dintr-un sens giratoriu, nu le-a acordat prioritate.

Mașina a lovit în plin patrupedul, care era ținut în lesă de stăpân. Rănit, câinele a fost dus de urgență la veterinar, unde a primit îngrijiri medicale și tratament.

Șoferul a fost sancționat contravențional de Poliția Rutieră, şi-a recunoscut vina pentru evenimentul rutier, însă asiguratorul, compania Groupama Asigurări SA, unde era emisă poliţia RCA, a acceptat să plătească doar cheltuielile cu veterinarul, şi acelea parţial. Daunele morale cerute de orădean a refuzat să le achite pe motiv că „suferinţa resimţită de reclamant ca urmare a vătămării câinelui său nu poate face obiectul despăgubirilor de către asiguratorul RCA”.

Ca urmare, proprietarul câinelui a dat în judecată compania Groupama Asigurări SA, scrie Bihoreanul. În timpul procesului, compania de asigurări a solicitat respingerea pretențiilor privind daunele morale, susținând că acestea se acordă „exclusiv persoanelor fizice care au suferit vătămare corporală sau deces”. Asigurătorul a contestat inclusiv plata unor suplimente alimentare prescrise câinelui pentru articulații după accident, invocând lipsa unei legături directe între cumpărarea acestora și evenimentul rutier.

Judecătorul a invocat Convenția Drepturilor Omului

Dar în sentința pronunțată pe 17 aprilie 2026 și comunicată părților abia luni, 13 iulie, Judecătoria Oradea arată că prejudiciul moral reprezintă „orice atingere adusă uneia dintre prerogativele care constituie atributul personalității umane” și se manifestă prin suferința fizică ori morală resimțită de victimă.

Instanța a subliniat că dreptul la sănătate și la integritate fizică și psihică se numără printre componentele dreptului la viață protejat de Convenția Europeană a Drepturilor Omului. Cum reclamantul a suferit o traumă psihică reală, manifestată prin teamă și tristețe după accidentarea câinelui său, judecătorul a concluzionat că prejudiciul trebuie compensat, deoarece „repararea integrală a prejudiciului presupune repararea daunei în totalitatea sa, fără nicio restrângere sau limitare în raport de natura intrinsecă a acestuia”.

„2.000 de lei e o despăgubire justă”

Însă deși reclamantul ceruse daune morale de 15.000 de lei, instanța a decis să-i acorde 2.000 de lei, apreciind că suma este proporțională cu suferința produsă.

„Având în vedere faptul că, cel puțin pentru o perioadă determinată de timp, reclamantului i s-a modificat starea de spirit, ca urmare a producerii accidentului asupra animalului său de companie, cunoscând sentimente de frică, instanța apreciază că o sumă în cuantum de 2.000 lei reprezintă o justă despăgubire pentru a acoperi prejudiciile morale cauzate reclamantului”, a motivat instanța.

În schimb, Judecătoria a admis integral pretențiile privind despăgubirile materiale, în sumă de 1.627 de lei, reprezentând cheltuielile suportate pentru tratamentul câinelui, inclusiv suplimentele recomandate de medicul veterinar.

Atât suma acordată cu titlu de daune morale, cât și despăgubirile materiale vor fi actualizate cu rata inflației și vor fi însoțite de penalități de întârziere de 0,2% pe zi, calculate de la data rămânerii definitive a hotărârii. Asigurătorul a mai fost obligat să achite 100 de lei cheltuieli de judecată.

Sentința Judecătoriei Oradea poate fi atacată cu apel în termen de 30 de zile.