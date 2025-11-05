Asistent medical, condamnat la închisoare pe viață pentru că a ucis 10 pacienți prin injecții letale și a încercat să omoare alți 27, în Germania

5 noiembrie 2025, Renania de Nord-Westfalia, Aachen: Tribunalul regional din Aachen a condamnat un asistent medical la închisoare pe viață pentru uciderea a zece pacienți. FOTO: Oliver Berg / DPA / Profimedia

Un asistent medical specializat în îngrijiri paliative a fost condamnat miercuri pentru uciderea a 10 pacienți prin injecții letale și pentru tentativă de ucidere a altor 27 de oameni și a primit pedeapsa cu închisoarea pe viață din partea unui tribunal german regional, informează Reuters și CBS News.

Procurorii au susținut că asistentul medical le-a injectat pacienților săi, în majoritate vârstnici, analgezice sau sedative pentru a-și ușura sarcina de lucru pe timp de noapte.

Crima a fost considerată deosebit de gravă, a declarat un purtător de cuvânt al tribunalului din Aachen, ceea ce înseamnă că asistentul are mici șanse să fie eliberat după 15 ani, perioada minimă care poate fi executată pentru o condamnare pe viață în Germania.

Asistentul medical, un bărbat în vârstă de 44 de ani, a comis crimele între decembrie 2023 și mai 2024, într-o clinică din Wuerselen, în apropierea orașului Aachen, din vestul Germaniei.

Verdictul poate fi contestat prin apel.

Anchetatorii investighează mai multe alte incidente suspecte din cariera asistentului, au scris publicațiile germane.

Lipsa empatiei

Procurorii l-au acuzat că lucra „fără entuziasm” și „fără motivație”.

Când se confrunta cu pacienți care aveau nevoie de un nivel mai ridicat de îngrijire, el manifesta doar „iritare” și lipsă de empatie.

Bărbatul și-a finalizat pregătirea ca asistent medical în 2007, apoi a lucrat pentru diverși angajatori, inclusiv în Köln.

Din 2020, era angajat la clinica din Wuerselen. El a fost arestat în vara anului 2024.

Procurorii au declarat pentru AFP că au avut loc exhumări pentru a identifica alte victime și că bărbatul ar putea fi judecat din nou.

În cea mai gravă serie de crime din istoria postbelică a Germaniei, un fost asistent medical a fost condamnat în 2019 la închisoare pe viață pentru uciderea a 85 dintre pacienții săi.