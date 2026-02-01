Asociațiile bolnavilor de cancer cer Avocatului Poporului să sesizeze CCR privind neplata primei zi de concediu medical

Federaţia Asociaţiilor Bolnavilor de Cancer din România a sesizat Avocatul Poporului, după intrarea în vigoare, duminică, a prevederii potrivit căreia prima zi de concediu medical este neplătită, arătând că este un abuz care descurajează continuarea tratamentelor salvatoare, încalcă principiul egalităţii şi dreptul la ocrotirea sănătăţii şi penalizează financiar pacienţii care merg recurent la spital pentru terapii, informează News.ro.

Federaţia Asociaţiilor Bolnavilor de Cancer (FABC) a transmis o scrisoare deschisă Avocatului Poporului, Renate Weber, pentru a solicita intervenţia instituţiei în legătură cu una dintre măsurile din OUG nr. 91/2025 intrată în vigoare la 1 februarie 2026, prin care prima zi de concediu medical nu mai este plătită, indiferent de cauza medicală.

„Limitarea abuzurilor privind concediile medicale nu poate fi facută printr-un alt abuz. Modul în care a fost formulată şi aplicată această măsură produce efecte grave, disproporţionate şi profund inechitabile asupra pacienţilor cronici care aleg să muncească şi să rămână activi profesional. Adoptarea acestei măsuri nu a fost susţinută de o fundamentare publică adecvată. Până în prezent, nu au fost prezentate date statistice, analize de impact sau evaluări care să demonstreze existenţa şi amploarea abuzurilor invocate ori eficienţa neplăţii primei zile de concediu medical ca instrument de corecţie. În lipsa unor dovezi clare şi a unei justificări transparente a urgenţei, măsura apare ca fiind arbitrară şi disproporţionată, cu efecte directe asupra unor categorii de pacienţi care nu sunt responsabile de problema reclamată”, arată Federaţia în scrisoarea deschisă.

„Statul sancționează pacienții care aleg să muncească”

Potrivit FABC, pentru un angajat fără afecţiuni cronice, neplata primei zile de concediu medical poate însemna, ocazional, pierderea unei singure zile de venit. Pentru pacienţii cronici aflaţi în tratamente recurente (spitalizări de zi, terapii oncologice sau biologice, monitorizări medicale obligatorii), această măsură se aplică repetat, de fiecare dată când tratamentul impune absenţa de la locul de muncă. În practică, aceasta se traduce prin zeci de zile neplătite anual, cu un impact financiar real şi cumulativ.

„Aceşti oameni nu lipsesc de la muncă din comoditate. Lipsesc pentru a putea trăi. Prin această măsură, statul ajunge să sancţioneze exact pacienţii care aleg să muncească, în ciuda bolii, să contribuie la sistemul de asigurări şi evită dependenţa de prestaţii sociale”, precizează Federaţia.

FACB mai spune că „neplata primei zile de concediu medical, aplicată fără o analiză corectă, ridică probleme serioase de echitate şi legalitate, deoarece: produce un impact disproporţionat asupra unei categorii vulnerabile, generând o formă de discriminare; descurajează continuarea tratamentului şi respectarea monitorizărilor medicale obligatorii; contravine principiului contributivităţii în sistemul de asigurări sociale; afectează dreptul constituţional la ocrotirea sănătăţii; penalizează integrarea profesională a persoanelor cu boli cronice, oncologice şi rare”.

Potrivit Federaţiei, combaterea abuzurilor nu poate fi realizată prin penalizarea pacienţilor care urmează tratamente medicale dovedite şi recurente.

După această argumentație, Federația face trei solicitări pentru Avocatul Poporului:

Analizarea constituţionalităţii prevederilor privind neplata primei zile de concediu medical, din perspectiva principiilor de egalitate, proporţionalitate şi protecţie socială.

Sesizarea Curţii Constituţionale a României, în regim de urgenţă, pentru prevenirea unor efecte ireversibile asupra pacienţilor cronici activi profesional.

Formularea de recomandări către Guvern şi CNAS pentru corectarea imediată a acestei măsuri.

„Un sistem de sănătate echitabil nu pedepseşte oamenii pentru că aleg să muncească în ciuda bolii. Pacienţii cronici nu trebuie transformaţi în victime colaterale ale unei politici publice deficitare”, arată în scrisoare Cezar Irimia, Preşedintele Federaţiei Asociaţiilor Bolnavilor de Cancer.