Oana Țoiu, chemată azi în Parlament să dea explicații privind acuzațiile lui Victor Ponta despre repatrierea fiicei lui

Comisia de politică externă a Camerei Deputaților a chemat-o la audieri pe Oana Țoiu, ministrul de Externe, subiectul audierii fiind modul în care s-a făcut repatrierea românilor din Orientul Mijlociu, în condițiile în care fostul premier Victor Ponta a acuzat-o pe Țoiu că i-a interzis consulului din Dubai să o accepte pe fiica lui într-unul din avioanele care au făcut repatrierea.

Ședința Comisiei de politică externă este programată pentru miercuri, de la ora 12.00.

La audiere a fost chemat și Viorel Riceard Badea, consulul României în Dubai. Pentru moment, nu este clar dacă acesta va participa, conform surselor politice ale HotNews, în condițiile în care procesul de repatriere din Emiratele Arabe Unite continuă și în aceste zile.

Acuzațiile lui Ponta la adresa MAE

Fostul premier Victor Ponta a acuzat-o pe ministra de Externe Oana Țoiu că s-a implicat personal ca fiica sa să nu fie pe lista românilor aduși în țară cu zborurile organizate de statul român.

„Da, a dat-o doamna Țoiu jos din avionul care aducea români pe fiica mea minoră, Irina. Irina nu era în vacanță, ci la New York University din Abu Dhabi. A sunat ea personal la consulul din Dubai să nu o lase să se urce în avionul spre București, deși e minoră și este singură acolo. A țipat la consul că fata e o „vulnerabilitate” și că îi interzice să o urce în avion”, a spus pe 5 martie Ponta, într-o declarație pentru Cotidianul.

Această explicație a fost întărită de fosta lui soție, Daciana Sârbu.

Daciana Sârbu a declarat pentru Antena3 că Irina a fost dată jos din autocarul care ducea copiii către aeroport şi că i s-a spus că este „o vulnerabilitate” din cauza numelui pe care îl poartă.

Purtătorul de cuvânt al Ministerului Afacerilor Externe, Andrei Țărnea, a declarat vineri, 6 martie, într-o conferință de presă, că fiica lui Victor Ponta și a Dacianei Sârbu nu apărea în evidențele consulare și nici în sistemul gestionat de MAE pentru situațiile de criză.

„Doamna de care vorbiţi dumneavoastră nu apare în evidenţele consulare, deci nu apare în sistemul gestionat de Ministerul Afacerilor Externe pentru gestionarea acestor situaţii de criză. Numele doamnei sau cetăţeanului de care faceţi dvs referinţă nu apare în sistem şi deci, neapărând în sistem, nu putea să fie pe nicio listă”, a precizat purtătorul de cuvânt al MAE, citat de stirileprotv.ro.

Fiica lui Ponta a ajuns în România cu o cursă de linie

Fiica fostului premier Victor Ponta a ajuns vineri în România. Informația a fost confirmată printr-o postare pe Facebook a Dacianei Sârbu, care a spus că și-a „strâns copilul în brațe”, după ce familia a acuzat public autortitățile în urmă cu o zi că au blocat repatrierea adolescentei.

Potrivit publicației Gândul, fiica lui Victor Ponta a ajuns în țară cu o cursă FlyDubai care a aterizat pe aeroportul Otopeni în jurul orei 8.45.

Audierea, cerută de Sorin Grindeanu

Preşedintele PSD, Sorin Grindeanu, i-a cerut luni premierului Ilie Bolojan să trimită Corpul de control la Ministerul de Externe pentru a verifica situaţia legată de repatrierea din Dubai a fiicei lui Victor Ponta.

Totodată, Grindeanu a anunţat că le va cere parlamentarilor partidului din comisiile de politică externă să îi cheme la audieri pe ministra Oana Ţoiu şi pe consulul României în Dubai.

El a adăugat că „e regretabilă situaţia în care a fost pus un copil, indiferent cum se numeşte acel copil”.