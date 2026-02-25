Sari direct la conținut
„Asta o făceam și noi, când era Ceaușescu și se tăia lumina la ora 22:00 și trebuia să înveți pentru examen” – șef din cercetarea românească, dezamăgit de ideile finanțate de acceleratorul NATO DIANA

Tudor Prisecaru. FOTO: Agerpres

Vicepreședintele principalei instituții din statul român care guvernează sectorul cercetării s-a declarat dezamăgit de startup-urile selectate pentru finanțări de câte 100.000 de euro în cadrul acceleratorului NATO DIANA, prin care Alianța Nord-Atlantică stimulează dezvoltarea de tehnologii pentru utilizare militară și civilă (dual use).

