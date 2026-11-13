Astăzi trebuia să vină sfârșitul lumii, potrivit unui studiu științific. Cum a calculat un fizician că omenirea va dispărea vineri, 13 noiembrie 2026 

Un studiu publicat în 1960 în prestigioasa revistă științifică Science estima că omenirea va ajunge la un punct critic din cauza suprapopulării pe 13 noiembrie 2026, în probabil cea mai cunoscută cercetare care încearcă să calculeze momentul dispariției omenirii, potrivit Euronews.

Articolul, cu titlul provocator „Doomsday: Friday, 13 November, A.D. 2026” („Ziua Apocalipsei: vineri, 13 noiembrie 2026”), a fost scris de fizicianul austriaco-american Heinz von Foerster și echipa sa de cercetare și publicat în revista Science.

Cercetătorii au analizat date istorice privind evoluția populației mondiale din ultimii 2.000 de ani și au construit pe baza acestora o curbă de creștere. Modelul a arătat că intervalele de timp în care populația se dubla deveneau tot mai scurte.

Potrivit estimărilor lor, dacă ritmul de creștere a populației pe Pământ din acea perioadă s-ar fi menținut neschimbat, curba ar fi atins o valoare infinită în noiembrie 2026.

Din punct de vedere strict matematic, până vineri, populația lumii ar fi trebuit să crească la infinit. Matematicienii au tras concluzia pe care o considerau logică: în acea zi, omenirea s-ar fi „distrus” singură din cauza suprapopulării.

Studiul a stârnit un interes uriaș la nivel mondial la momentul publicării, iar acesta era chiar scopul autorilor. Alegând data de vineri, 13 noiembrie, Heinz von Foerster a vrut în primul rând să atragă atenția asupra suprapopulării, un subiect intens dezbătut la acea vreme.

Până la începutul anilor 1990, curba estimată de cercetători s-a potrivit surprinzător de bine cu datele reale. Ulterior, însă, ritmul de creștere a populației mondiale a încetinit considerabil. Din acest motiv, estimările actuale indică mai degrabă o stabilizare a populației la aproximativ 10 miliarde de oameni.

De ce nu va veni „sfârșitul lumii”

Populația lumii continuă să crească, însă ritmul de creștere este tot mai lent. Inițial, numărul oamenilor a crescut rapid deoarece rata mortalității a scăzut. Ulterior, familiile din întreaga lume au început să aibă tot mai puțini copii.

Cea mai mare rată de creștere a populației a fost înregistrată în 1963, când aceasta depășea 2% pe an. Până în 2020, procentul scăzuse sub 1%.

Potrivit estimărilor Organizației Națiunilor Unite (ONU), populația planetei va atinge un nivel maxim, de aproximativ 10,3 miliarde de oameni, la mijlocul anilor 2080. După acel moment, numărul locuitorilor planetei va începe să scadă treptat.

Încă din 1910, trecerea cometei Halley a provocat panică pe scară largă. Ziarele avertizau că gazele toxice din coada cometei ar putea distruge toate formele de viață de pe Pământ. De atunci, au fost anunțate numeroase alte date pentru sfârșitul lumii. Un predicator american de radio a prezis Judecata de Apoi pentru 21 mai 2011. Pe 21 decembrie 2012 s-a încheiat un ciclu al calendarului mayaș, moment pe care mulți l-au interpretat, de asemenea, drept sfârșitul lumii.

Nici măcar oamenii de știință nu au avut întotdeauna dreptate. În 1972, studiul „The Limits to Growth” („Limitele creșterii”) avertiza că importante resurse naturale urmau să se epuizeze în curând. Între timp, oamenii au descoperit noi surse de aprovizionare și soluții tehnologice, astfel că multe materii prime au devenit chiar mai ieftine.

Problema acestor predicții este, de fiecare dată, aceeași. Evoluțiile din trecut sunt proiectate pur și simplu în viitor, fără a se ține cont de faptul că oamenii reacționează la probleme și se adaptează. Același lucru este valabil și în cazul datei de 13 noiembrie 2026. Omenirea a evoluat diferit față de scenariul calculat în urmă cu 66 de ani.

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