Astronomii cred că au elucidat misterul din spatele tabloului „Noaptea înstelată” de Van Gogh

Timp de mai bine de un secol, s-a crezut că tabloul „Noaptea înstelată” al lui Vincent van Gogh era rodul imaginației, al altor desene și al amintirilor despre peisajele pe care le văzuse prin fereastra cu gratii a camerei sale din azilul din Franța, relatează CNN.

Un grup de oameni de știință din Coreea de Sud prezintă acum altă ipoteză.

Opera de artă din 1889 s-a bazat mai degrabă pe realitate decât pe fantezie, spun cercetătorii, care afirmă că au identificat cerul nocturn real pe care pictorul olandez postimpresionist l-ar fi putut reprezenta.

Un cer superb din zorii zilei, plin de stele mari și strălucitoare, o semilună luminoasă și vârtejuri albastre și albe, domină peisajul în care se remarcă un chiparos impunător și un sat situat pe versantul unui deal îndepărtat.

Acest peisaj ceresc coincide cu configurația aștrilor de pe cer în primele ore ale zilei de 22 iulie 1889, potrivit unui studiu publicat joi în revista Scientific Reports.

Cum au identificat cercetătorii cerul din pictură

Cercetători de la compania sud-coreeană de științe spațiale SLLAB și de la Universitatea Kyung Hee din Seul au folosit un alt desen al lui van Gogh – despre care se consideră că înfățișează peisajul din „Noaptea înstelată” – pentru a identifica locul deluros pe care artistul l-a văzut.

Aceștia au plasat peisajul la sud-vest de azilul de lângă Saint-Rémy-de-Provence, în sudul Franței, unde van Gogh a stat 12 luni și a creat această lucrare în ulei pe pânză.

Cercetătorii au realizat o simulare a cerului deasupra acelui loc deluros, în dimineața de 22 iulie 1889. Aceasta a arătat Luna și Venus poziționate în colțuri opuse ale cadrului, Luna aflându-se sus, în colțul din dreapta, iar Venus în partea de jos, în stânga.

Între cele două se afla roiul stelar Hyade, format din sute de stele din constelația Taurului. Cinci stele strălucitoare din această constelație pot fi observate cu ochiul liber, fără telescop, iar roiul stelar Hyade este cunoscut pentru forma sa distinctă de „V”.

În tabloul lui van Gogh, Luna este plasată în colțul din dreapta sus, pe diagonală deasupra planetei Venus – situată în partea stângă, spre centru –, în timp ce alte stele se află la stânga Lunii.

Când a fost pictat, de fapt, tabloul?

Identificarea cerului din jurul datei de 22 iulie 1889 ridică întrebări și privind cronologia realizării tabloului.

„Noaptea înstelată” a fost pictată la jumătatea lunii iunie a anului 1889, potrivit Muzeului de Artă Modernă din New York, unde este găzduită.

Această datare, stabilită de istoricii de artă, se bazează pe o scrisoare pe care van Gogh i-a trimis-o fratelui său, Theo, în jurul datei de 18 iunie. În aceasta, el menționa: „În sfârșit, am un peisaj cu măslini, precum și un nou studiu al unui cer înstelat”, afirmă cercetătorii.

Totuși, în acea perioadă, Luna a apărut aproape plină, potrivit studiului, și nu sub forma unei semiluni în descreștere, așa cum a reprezentat-o ​​van Gogh.

De asemenea, perioada din jurul datei de 19 iunie este apropiată de solstițiul de vară, moment în care nicio stea impresionantă nu răsare pe cerul dinaintea zorilor.

„În schimb, în ​​jurul datei de 22 iulie, roiul stelar al Hyadelor răsărea în est, alături de Venus, iar forma Lunii era apropiată de cea a semilunii din tablou”, a explicat pentru CNN autorul principal al studiului, astronomul Elijah Jeong-hyun Kim.