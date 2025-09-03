Atac aerian de amploare asupra Ucrainei în timp ce Putin e la parada militară de la Beijing / HARTA traseelor dronelor și rachetelor rusești

O imagine a pagubelor în timp ce pompierii luptă să stingă flăcările într-o zonă rezidențială din Ucraina afectată în urma unui atac rusesc pe 30 august 2025. Credit line: AA/ABACA / Abaca Press / Profimedia

Rusia a desfășurat în noaptea de marți spre miercuri un atac de amploare cu rachete și drone asupra Ucrainei în care au fost răniți cel puțin patru lucrători feroviari, potrivit oficialilor citați de Reuters și presa ucraineană.

Polonia vecină a mobilizat peste noapte mai multe avioane militare și a ridicat nivelul de activare a radarelor și sistemelor antiaeriene în mod preventiv.

Atacurile au avut loc în timp ce președintele rus Vladimir Putin participă la parada militară de la Beijing care aniversează sfârșitul celui de-al Doilea Război Mondial, la care președintele chinez Xi Jinping a avertizat că lumea se află în fața unei alegeri între pace și război.

Alarmele de raid aerian au sunat timp de ore întregi în toată Ucraina, explozii fiind auzite în nouă dintre cele 24 de regiuni ale sale, de la Kiev la Liov și Volânia în vest, au declarat oficialii ucraineni și mass-media.

Canalul de Telegram monitoringwar, care analizează atacurile aeriene rusești a publicat o hartă a traseelor dronelor Shahed (cu galben) și rachetelor (cu roșu rachete X-101 și verde X-22).

Polonia, vecina de la vest a Ucrainei și membră a NATO, și-a activat avioanele proprii și ale aliaților pentru a asigura siguranța, a precizat comandamentul forțelor armate.

„Federația Rusă efectuează din nou atacuri asupra țintelor situate pe teritoriul Ucrainei”, a precizat comandamentul operațional pe X.

Patru lucrători feroviari din regiunea centrală a Ucrainei, Kirovohrad, au fost internați în spital după atacul rusesc, a transmis compania feroviară de stat a Ucrainei peTelegram, avertizând că zeci de trenuri vor întârzia din cauza avarierii de instalații feroviare.

Cinci persoane au fost rănite și 28 de case au fost avariate în urma unui atac rus asupra comunității Znamianka din regiunea Kirovohrad, au spus serviciile de urgență ucrainene.

Transportul public din orașul Hmelnîțkîi, din vestul țării, s-a confruntat cu „perturbări semnificative ale programului” după atac, a spus administrația orașului, guvernatorul regional semnalând incendii și avarieri ale clădirilor rezidențiale, printre altele.