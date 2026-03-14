Atac aerian masiv al rușilor asupra Kievului: cel puțin patru morți. Polonia și-a ridicat avioanele de vânătoare

Cel puţin patru oameni au murit şi alți 15 sunt răniţi după ce Rusia a atacat cu drone și rachete regiunea Kiev în noaptea de vineri spre sâmbătă. Au fost lovite inclusiv blocuri de locuinţe şi un cămin studenţesc, relatează Reuters.

Capitala ucraineană şi regiunea Kiev au fost lovite de rachete balistice şi de croazieră, precum şi de un număr mare de drone de atac, potrivit Ukrainska Pravda.

Atacurile au vizat clădiri de apartamente, instituții de învățământ, întreprinderi și instalații de infrastructură critică în patru districte ale regiunii Kiev, a declarat Mikola Kalashnyk, șeful administrației militare regionale.

Informații privind pagubele continuă să sosească, iar numărul victimelor este în creştere, a mai spus Mikola Kalashnyk.

Forțele armate poloneze au ridicat avioanele

În urma atacurilor, avioane poloneze și aliate au fost ridicate de la sol sâmbătă dimineața pentru a asigura siguranța spațiului aerian polonez, a anunțat armata poloneză.

Nu a fost observată nicio încălcare a spațiului aerian polonez, a declarat ulterior comandamentul operațional al forțelor armate într-o postare separată pe X.