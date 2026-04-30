Atac al lui George Simion la Nicușor Dan în chestiunea averilor la secret

După ce Parlamentul nu a făcut nimic vreme de 321 de zile, este posibil ca averile demnitarilor să rămână nedeclarate public pentru prima oară în 20 de ani. HotNews a discutat cu politicieni de la mai multe partide din Parlament.

Site-ul de investigații Snoop a dezvăluit că la ministerul Justiției există în lucru, aproape de finalizare, un nou proiect privind declarațiile de avere. Șansele ca declarațiile de avere să fie publice după 15 iunie sunt minime, potrivit mai multor surse politice referite de Snoop.

Parlamentul trebuia să rezolve problema în 45 de zile după decizia CCR, dar nu a făcut nimic vreme de 321 de zile. Lideri din PNL, UDMR și USR dau vina pe fostul ministru Marinescu, în timp ce PSD susține că nu a știut că există un proiect în lucru. Pentru George Simion vinovații sunt Nicușor Dan și Coaliția de guvernare.

Derularea evenimentelor a fost următoarea.

Noul proiect prevede praguri de venituri

Curtea Constituțională și-a motivat pe 12 iunie 2025 decizia prin care publicarea declarațiilor de avere nu este constituțională.

Parlamentul și Guvernul aveau un termen de 45 de zile pentru a rezolva problema și a pune legislația în acord cu decizia judecătorilor CCR, potrivit articolul 147 din Constituție.

După 321 de zile de la publicarea motivării, Parlamentul și Guvernul nu au făcut nimic concret. Fostul ministrul al Justiției, Radu Marinescu (PSD), a declarat pentru Snoop.ro că există un proiect în lucru în colaborare cu ANI, dar că declarațiile de avere nu vor fi publice pe 15 iunie 2026.

Noul proiect guvernamental prevede că prezentarea averilor demnitarilor se va face pe baza anumitor praguri de venituri.

În ceea ce privește Parlamentul, un proiect sperata, singurul parlamentar, este depus de USR, dar este blocat în Senat.

De 20 de ani nu s-a întâmplat

Lipsa de acțiune a Coaliției formată din PSD, PNL, USR și UDMR ar putea conduce ca, după 20 de ani, toate declarațiile de avere să fie secrete. Demnitarii le vor depune la Agenția Națională de Integritate, dar ele nu vor fi publicate pe site-urile instituțiilor.

Am discutat cu lideri din principalele partide parlamentare pentru a le întreba dacă se simt responsabili pentru această situație și dacă există vreo șansă ca o nouă lege să fie adoptată rapid în următoarea lună.

Liderii de grup ai PSD susțin că nu au fost informați de fostul ministru Marinescu, membru PSD.

Ștefan Popa: „Cine dorește, poate să publice”

Ștefan Popa și Daniel Zamfir conduc grupurile parlamentare ale PSD din Camera Deputaților și Senat. Niciunul nu a putut explica de ce PSD nu a depus un proiect pentru a pune legislația integrității în acord cu decizia CCR.

Mai mult, liderii de grup ai PSD susțin, pentru HotNews.ro, că fostul ministru al Justiției, Radu Marinescu, nu i-a informat că lucrează la un nou proiect privind declarațiile de avere.

„Nu știu ce mare lucru putem face pentru că nu putem încălca o decizie a CCR”, a declarat deputatul Popa pentru HotNews.ro.

Deși este lider de grup în Camera Deputaților, Ștefan Popa a precizat că nu a discutat vreodată subiectul cu deputatul Marinescu, care a fost ministru al Justiției din partea PSD.

„Cine dorește, poate să publice declarațiile de avere”, a fost soluția avansată de Popa.

Daniel Zamfir: „Nu știam”

„Nu știam că există un asemenea proiect la ministerul Justiției, domnul Marinescu nu m-a informat. Miniștrii nu trebuie să informeze fiecare parlamentar, nu știu ce este cu acest proiect. Pentru că mi-ați spus dumneavoastră o să îl întreb pe domnul ministru al justiției”, a fost reacția lui Daniel Zamfir, liderul grupului PSD din Senat.

Zamfir adaugă că este mai preocupat să apere oamenii de abuzuri și să construiască hidrocentrale decât de problema declarațiilor de avere.

„Sigur că oamenii își doresc să vadă ce averi au parlamentarii, este foarte bine să vadă, sunt deja parlamentari care și-au publicat declarațiile de avere. Nu am o problemă să îmi public declarația de avere. Cred că este un subiect care trebuie abordat în Parlament. Am să discut cu colegii, sunt sigur că nu au nimic de ascuns, un proiect de lege pe care să ni-l asumăm întreaga clasa politică”, a declarat Zamfir pentru HotNews.ro.

Insistă însă că nu a fost preocupat de acest subiect, mai ales că nu a avut „afaceri cu statul”.

George Simion: Nicușor Dan și Mirabela Grădinaru să depună declarații de avere. Parlamentul a greșit

George Simion conduce AUR, partidul de Opoziție cu 20% în Parlament. Grupurile parlamentare ale AUR nu au inițiat vreun proiect care să ducă la publicarea declarațiilor de avere.

Simion a declarat pentru HotNews că „decizia CCR a venit după instalarea lui Nicușor Dan ca președinte”.

„În mod normal, Nicușor Dan și Mirabela Grădinaru, pentru că face vizite în calitate de consoartă a lui Nicușor Dan, ar trebui să depună declarații de avere și să dea dovadă de transparență”, a fost poziția lui George Simion.

El a recunoscut că partidul său nu a încercat să îndrepte decizia CCR. Susține că proiectul legislativ ar fi trebuit să vină din partea guvernului Bolojan. A justificat lipsa de acțiune a AUR prin faptul că proiectele depuse de Opoziție „nu trec” de majoritatea parlamentară.

„Am văzut poziția Coaliției, a lui Nicușor Dan, ei au promis că vin cu această inițiativă, așa că ar fi fost din partea noastră un efort inutil. Ei și-au asumat-o. Noi nu avem majoritatea, avem 20%… Așteptăm poziția celor care au condus Coaliția pentru că ei s-au autointitulat pro-europeni. Transparența este o valoarea europeană și este foarte interesant ce va urma”, a afirmat George Simion într-o declarație pentru HotNews.ro.

„Declarațiile de avere mai făceau puțină lumină”

Simion consideră că publicarea individuală a declarațiilor de avere de fiecare parlamentar, fără a exista un cadru legal, e doar „populism”.

Întrebat dacă Parlamentul a greșit că nu a modificat legislația, a răspuns: „cu siguranță a greșit”.

„Declarațiile de avere mai făceau puțină lumină. Nu acolo erau cutiile de pantofi, dar este utilă”, a fost concluzia lui George Simion.

Gabriel Andronache, lider grup PNL: Era bine să știm că Justiția lucrează la un proiect. Nu neg evidența că Parlamentul nu a făcut nimic

Gabriel Andronache, liderul grupului PNL din Camera Deputaților, subliniază că decizia CCR a pus „în încurcătură toate grupurile parlamentare” și că nu s-a ajuns la un consens.

„Unele grupuri cred că trebuie să apară un nou instrument: declarația de interese financiare și doar aceea poate să fie făcută publică, pe modelul pragurilor de la Parlamentul European. O declarație în trepte, în care averea este estimată”, a afirmat Andronache pentru HotNews.ro.

Liberalul precizează că nu a avut vreun dialog cu fostul ministru al Justiției, Radu Marinescu, pe această temă.

„Poate era bine să știm că se lucrează la un astfel de proiect, că am fi încurajat și noi apariția proiectului. Este posibil ca un proiect să fie adoptat într-o procedură foarte urgentă ca să intre în vigoare până în luna iunie. Cred că este posibil, mulțumesc pentru informație, o să discut cu celelalte grupuri parlamentare pe această temă. O să discut și la nivelul ministerului Justiției. O să discut și cu ministrul”, a spus Andronache.

Deputatul a avansat și el ideea publicării voluntare a declarațiilor de avere, chiar dacă legea nu îi mai obligă pe parlamentari să facă acest lucru.

„Nu am cum să neg realitatea că Parlamentul și Guvernul nu au făcut nimic”, este și concluzia liderului grupului PNL din Camera Deputaților.

Csoma Botond, UDMR: Nu înțeleg de ce Parlamentul nu a făcut nimic. Ministrul Marinescu trebuia să vină mai repede cu proiectul

Liderul grupului UDMR din Cameră, Csoma Botond, vine cu o explicație surpriză: nu înțelege de ce Parlamentul nu a făcut nimic ca să îndrepte situație.

„Nu cred că este bine să ne ascundem, aceste declarații ar trebui să fie în continuare publice. Cred că au fost atâtea probleme, încât a scăpat chestiunea aceasta”, a fost poziția liderului de grup al UDMR.

Rezolvare problemei o vede însă tot la Guvern.

„Ministerul Justiției să vină cu proiectul în Parlament. Guvernul ar trebui să vină rapid cu un proiect în Parlament… Ministerul Justiției a stat prea mult pe acest proiect. Ministrul Marinescu trebuia să vină mai repede cu proiectul. Ministrul Justiției nu ne-a spus niciodată la ședințele Coaliției că avem această problemă, cel puțin la ședințele la care am participat. Nu am auzit acest subiect, nu a ieșit niciodată în spațiul public”, a declarat Csoma Botond pentru HotNews.ro.

Alexandru Paul Dimitriu, USR: Fără declarații de avere nu aflam de mătușa Tamara

USR este singurul partid care a depus un proiect de lege după decizia CCR pentru ca declarațiile de avere să rămână publice. Colegii de Coaliție nu au susținut inițiativa, pe care au considerat-o neconstituțională.

Proiectul este blocat în Senat.

„Eu nu pot să mă gândesc că USR este responsabil din moment ce este singurul grup care chiar a depus un proiect”, a declarat Dimitriu pentru HotNews.ro.

El a reamintit că multe anchete jurnalistice au avut ca punct de plecare declarațiile de avere ale demnitarilor.

„Tu ca om politic, ca demnitar, ești obligat să îți pui sufletul pe tavă dacă vrei să ocupi o funcție publică și să știe toată lumea cât câștigi, câte case ai, câte bijuterii ai, lucrurile acestea sunt normale într-un stat de drept… Noi nu am fi știut că Adrian Năstase a făcut măgăriile pe care le-a făcut cu mătușa Tamara”, a susținut Dimitriu pentru Hotnews.ro.

Își va publica declarația de avere după 15 iunie și explică că o face pentru „a-i pune în lumină pe cei care nu o fac”.

Dimitriu îl critică dur pe fostul ministrul al Justiției, a cărei activitate o consideră negativă.

„Ministrul Marinescu nu a informat USR cu privire la nimic, a fost un ministru foarte bun pentru PSD și atât. Justiția a devenit un instrument în mâinile unei singure persoane”, a afirmat deputatul USR.

45 de zile rămase după ce 300 nu s-a făcut nimic

Deputatul USR Dimitriu nu are mari speranțe nici de la ministrul interimar al Justiției.

„E domnul Predoiu acolo, nu știu la ce salvare pot să mă aștept de la domnul Predoiu”, a spus Dimitriu.

Parlamentul mai are la dispoziție 45 de zile pentru a rezolva problema transparenței declarațiilor de avere, după ce peste 300 de zile nu a făcut nimic. Surse politice au declarat pentru HotNews.ro că sunt șanse minime ca problema să fie rezolvată, mai ales că a apărut și criza politică după retragerea PSD de la guvernare.