Atac armat în Franța. „În mod clar, o crimă teroristă”, spune ministrul de Interne

Un bărbat a deschis focul dintr-o mașină, într-o localitate din apropierea Parisului, ucigând o persoană și rănind alte patru, scrie CNN, citând autoritățile franceze.

„Vreau să mulțumesc forțelor de ordine, care l-au reținut deja pe suspect. Biroul Național Anti-Terorism din cadrul procuraturii a preluat deja cazul”, a spus președintele Emmanuel Macron, într-o postare pe X în care își exprimă și consternarea față de atac.

Ali Rabeh, primarul din Trappes, un orășel la vest de Paris, unde a avut loc atacul, a declarat pentru BFMTV că bărbatul a tras din mașină „la întâmplare, cu intenția de a provoca un masacru”.

Rabeh a spus că atacatorul, care locuia în zonă, mergea pe șoseaua care leagă Trappes de localitatea vecină La Verriere. Printre persoanele rănite se află și o fată de 12 ani care a fost atinsă de opt gloanțe.

Ministrul de Interne Laurent Nunez a declarat că atacul a fost „în mod evident o crimă teroristă”, potrivit Reuters.

Atacul vine într-un moment de tensiuni ridicate în Franța, după ce protestele de la scară națională au devenit violente sâmbăta trecută, iar noi tulburări sunt așteptate pentru acest sfârșit de săptămână.