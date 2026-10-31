Atac armat într-un magazin de Halloween din California: Un mort și șase răniți. Atacatorul, căutat de poliție

O persoană a murit și alte șase au fost rănite în urma unui atac armat care a avut loc vineri seară într-un magazin Spirit Halloween din incinta complexului comercial Solano Town Center din Fairfield, California, a anunțat poliția locală.

Poliția din Fairfield a intervenit la locul incidentului în jurul orei locale 20:30 (sâmbătă, 5:30 ora României). Șapte persoane au fost găsite cu răni prin împușcare, dintre care una a decedat în urma rănilor suferite, spun autoritățile americane, citate de NBC News și ABC News.

Celelalte șase victime au fost transportate la spitalele din zonă, cel puțin trei dintre ele aflându-se în stare critică.

Șeful poliției locale, Dan Marshall, a declarat că toate gândurile și rugăciunile se îndreaptă către familiile victimelor incidentului dureros, fără să facă nicio altă precizare despre răniți.

Un martor a declarat pentru NBC News că soția sa se afla în magazin în momentul în care atacatorul a deschis focul, dar a reușit să scape împreună cu mai multe persoane printr-o ieșire de urgență.

„Este acasă chiar acum, încă în stare de șoc”, a spus acesta, adăugând că soția sa i-a povestit că a auzit „cinci bubuituri mari, puternice”, înainte de a scăpa.

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Oamenii legii lucrează intens pentru a identifica suspectul sau suspecții responsabili pentru acest atac. Locul împușcăturilor rămâne o scenă a crimei activă.

„Îi încurajăm pe toți cei din comunitate care dețin informații să contacteze Departamentul de Poliție din Fairfield”, a declarat Dan Marshall în cadrul unei conferințe de presă. „Știu că centrul comercial are camere de supraveghere, așa că sperăm să obținem o parte din acele înregistrări”.

Incidentul din California are loc la doar câteva ore după ce o altă persoană a fost împușcată mortal în interiorul unui magazin Spirit Halloween din Madison Heights, statul Michigan.