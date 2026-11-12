Atac armat la Washington, în apropiere de Casa Albă: oameni împușcați la o sală de sport. Poliția e pe urmele atacatorului

Mai multe persoane au fost împușcate joi într-o sală de fitness din capitala americană Washington, nu departe de Casa Albă, au informat autoritățile locale, citate de agențiile internaționale de presă.

UPDATE 17:40 – Poliţia din capitala federală a SUA anunță că încearcă să captureze o persoană baricadată într-o clădire şi suspectată de împuşcarea mai multor oameni la o sală de sport, dintre care cel puţin unul a decedat, transmite Reuters.

Pe clădirile din apropiere au fost poziţionaţi lunetişti şi zeci de vehicule ale poliţiei au blocat zona.

„Echipa de reacţie rapidă a MPD este acolo. EVITAŢI ZONA!”, a scris Poliția Metropolitană din Washington DC pe platforma X.

Un purtător de cuvânt al poliției nu a putut confirma oficial numărul persoanelor rănite, precizează Reuters.

UPDATE 17:20 – Suspectul s-a baricadat într-un bloc de locuințe din apropierea locului în care a comis atacul, iar echipe SWAT (unitățile tactice speciale ale poliției) intervin acum în clădire.

UPDATE: The suspected shooter is reportedly barricaded inside the building above VIDA Fitness in Logan Circle. Heavily armed law enforcement officers have taken positions around the surrounding buildings as the situation remains active. Residents are urged to stay indoors. https://t.co/QGHYgzSjw2 — Tristan (@tristanespinoz) November 12, 2026

UPDATE 16:56 – Presa americană scrie că cel puțin cinci persoane au fost împușcate în atacul comis în Logan Circle, un cartier exclusivist din Washington D.C., aflat la mică distanță de mers pe jos de Casa Albă.

Un martor a declarat presei că cel puțin una dintre persoanele împușcate în sala de sport ar fi decedat.

Consiliera locală Brooke Pinto a precizat că focurile de armă au fost trase în interiorul și în apropierea unei săli de fitness, VIDA, și că „mai multe persoane” au fost rănite, transmite AFP. Ea a adăugat că poliția este în căutarea suspectului.

La rândul său, poliția din Washington a anunțat pe X că forțele de ordine au fost mobilizate la fața locului, unde are loc „un atac armat în desfășurare”.

Autoritățile le-au cerut locuitorilor să evite zona în care au avut loc împușcăturile, produse la o oră de vârf, joi dimineață în SUA, și care au declanșat o intervenție masivă a poliției.

Și străzile din jur au fost blocate, în urma mobilizării masive a forțelor de ordine. Biroul federal pentru Alcool, Tutun, Arme de Foc și Explozibili (ATF) a anunțat că a trimis agenți la fața locului pentru a sprijini intervenția.

Poliția îl caută activ pe atacator. Există informații că acesta s-ar fi baricadat într-un apartament.

The ACTIVE SHOOTER in Washington DC has barricaded himself inside of an apartment on the seventh floor on the 1500 block of 15th Street NW, where a BARRICADE has been officially declared by MPD’s ERT. Several shots have just been fired AT POLICE through the door, causing SWAT officers to have to temporarily retreat and reposition themselves. The shooter had also been walking around intentionally setting fires across several different locations along Church Street NW and 15th Street NW. DC Police have put a lookout for a ‘White male, heavy built, wearing gray shorts with a gray and black gun.’ US Secret Service are also investigating the report of shots fired near 12th Street and R Street NW, however that is unfounded so far. https://t.co/xHDpAUA2fW — The DC MD VA Live (@TheDMVLive) November 12, 2026

Sala de sport se află la puțin peste un kilometru de Casa Albă.

Michael Carney se afla pe o bandă de alergare în momentul în care s-au auzit focurile de armă. Acesta a declarat pentru publicația Washington Sun că a auzit o „bubuitură”, după care a văzut o persoană căzută la pământ în sala de sport, împușcată în cap. „Toată lumea se ascundea în spatele ghivecelor de flori și alte obiecte de acest fel”, a adăugat el.

Violența armată face parte din viața de zi cu zi în Statele Unite, țară în care numărul armelor de foc aflate în circulație depășește numărul locuitorilor, notează AFP.