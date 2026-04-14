Atac armat la un liceu din Turcia. Un fost elev a rănit cel puțin 16 persoane

Forțele de securitate și serviciile medicale la un liceu din Turcia unde a avut loc atacul armat. Sursă foto: Mevlut Bayraktar / AP / Profimedia

Cel puțin 16 persoane, între care elevi și profesori, au fost rănite marți după ce un adolescent a deschis focul, înainte de a se sinucide, la un liceu din provincia Sanliurfa, în sud-estul Turciei, a anunțat guvernatorul local Hasan Sildak, relatează Reuters și AFP.

Fostul elev al liceului tehnic, în vârstă de 19 ani, a folosit o pușcă în timpul atacului, notează Agerpres.

Răniții au fost transportați de urgență la spitalul din districtul Siverek, a precizat Sildak. Doisprezece dintre aceștia se aflau încă în spital pentru îngrijiri medicale.

Atacatorul s-a sinucis în momentul în care poliția a încercat să-l captureze la fața locului, a adăugat guvernatorul.

Potrivit postului public de televiziune TRT, citând biroul guvernatorului, printre răniți se numără zece liceeni și patru profesori.

Potrivit agenției de știri private DHA și mai multor mass-media turcești, atacatorul era înarmat cu o pușcă de vânătoare.

Imaginile difuzate de presa locală arătau elevi în timp ce fugeau din școală, la fața locului fiind desfășurați numeroși ofițeri de poliție, cel puțin un vehicul blindat și mai multe ambulanțe.

„A deschis mai întâi focul la întâmplare în curte, apoi în interiorul școlii”, a relatat un martor citat de agenția de știri IHA.

Acest gen de incident este relativ rar în Turcia. Conform estimărilor unei fundații locale, zeci de milioane de arme de foc sunt în circulație, majoritatea ilegale.