Atac brutal al unui șofer asupra unui adolescent aflat pe trotinetă. L-a lovit cu mașina și apoi l-a bătut

Un șofer de ridesharing este anchetat pentru tentativă de omor după ce a lovit cu mașina un adolescent de 14 ani aflată pe o trotinetă electrică, scrie Observator. Apoi șoferul a coborât din mașină și l-a lovit pe băiatul aflat la pământ. Incidentul a avut loc în comuna Ipotești, din județul Suceava.

Agresiunea a avut loc marți seara, în jurul orei 19, după o șicanare în trafic între șoferul de 51 de ani și adolescentul de pe trotinetă. Bărbatul a fost înfuriat de un semn obscen al băiatului și l-a urmărit pe o distanță de circa 2 kilometri.

Imaginele de pe camerele de supraveghere din zonă arată cum șoferul a lovit trotineta din spate, moment în care adolescentul a fost aruncat la pământ. Bărbatul a coborât din mașină și apoi l-a lovit pe băiatul rănit, amenințându-l totodată că va chema poliția. Ulterior, șoferul s-a urcat în mașină și a plecat.

Martorii incidentului l-au recunoscut pe șofer. Ei au sunat la 112, iar băiatul a ajuns la spital, unde medicii au stabilit că va avea nevoie de îngrijiri medicale timp de 2-4 zile.

La scurtă vreme, agresorul s-a predat singur la poliție, unde i s-a deschis dosar penal pentru tentativă de omor și lovire sau alte violențe. După reținerea timp de 24 de ore, bărbatul va ajunge în fața instanței unde se va analiza solicitarea procurorilor de arestare preventivă.