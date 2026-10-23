Atac cibernetic împotriva Coreei de Nord. Totul a pornit din două țări, în același timp

Un atac cibernetic a provocat probabil întreruperi ale conexiunii la internet în Coreea de Nord, care au dus la blocarea mai multor site-uri administrate de stat ale acestei țări izolate în această săptămână, conform unei analize realizate de compania americană de monitorizare a rețelelor Kentik.

Internetul din Coreea de Nord a înregistrat mai multe valuri de trafic provenind din țări precum Vietnam și Filipine, în același timp în care mai multe site-uri web nord-coreene au început să sufere întreruperi pe o perioadă de 32 de ore, începând de marți, a declarat vineri pentru Reuters Doug Madory, directorul de analiză a internetului al companiei Kentik.

„Tot acest trafic a început în același timp și provine din Vietnam și Venezuela. Este cu siguranță un atac DDoS (Distributed Denial-of-Service)”, a afirmat el.

Datele companiei Kentik au arătat că vârfurile bruște de trafic au început marți, în jurul orei 11:00, ora locală. Cu toate acestea, datele nu indică identitatea autorilor, iar Kentik a analizat doar o parte din traficul îndreptat către Coreea de Nord, a precizat Madory.

Întreruperile au afectat peste 40 de site-uri oficiale care utilizează domeniul .kp al țării, inclusiv cele ale Ministerului Afacerilor Externe și ale agenției de știri de stat KCNA, potrivit presei sud-coreene.

Presa sud-coreeană a citat, de asemenea, experți în securitate care au afirmat că o posibilă cauză ar fi putut fi alimentarea instabilă cu energie electrică din Coreea de Nord.

Căderile serviciului de internet din Coreea de Nord nu par să aibă legătură cu problemele globale de internet generate de dezvăluirea unor vulnerabilități în limbajul de programare PHP, care au avut loc mai târziu în cursul săptămânii.

Rețeaua de internet strict controlată a Coreei de Nord a mai fost paralizată și în trecut.

La sfârșitul anului 2014, în urma controverselor legate de o comedie a Sony Pictures despre asasinarea fictivă a liderului nord-coreean Kim Jong Un, Coreea de Nord a suferit o întrerupere completă a internetului care a durat câteva ore.