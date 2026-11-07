Atac cu rachete balistice asupra Kievului, la câteva ore după avertismentul lui Zelenski. Primarul Klitschko: „Situația e extrem de dificilă”

Rusia a atacat cu rachete balistice capitala ucraineană Kiev peste noapte, care a avut efecte majore asupra serviciilor de furnizare de electricitate și apă. Mai mulți oameni au fost răniți, un pod a fost închis după ce a fost lovit, și au izbucnit mai multe incendii, potrivit oficialilor citați de Reuters și Ukrainska Pravda și Kyiv Independent.

Barajul de rachete balistice a venit la câteva ore după ce președintele Volodimir Zelenski avertizase, într-un mesaj video de vineri seară, că serviciile de informații ucrainene au detectat pregătiri pentru noi atacuri rusești.

„În acest moment, dispunem de informații care indică faptul că se pregătește un nou atac împotriva sectorului energetic, împotriva podurilor noastre peste râul Nipru și împotriva infrastructurii civile”, a declarat Zelenski.

Rusia a lansat un val de rachete balistice asupra Kievului

Atacul rusesc a venit apoi peste noapte, inclusiv cu un baraj de rachete balistice, dintre care cel puțin șase au lovit Kievul.

Urmările unui atac cu rachete în Kiev. Foto: Facebook: Serviciul de Urgență al Ucrainei

„Explozii în suburbiile Kievului. Inamicul lovește infrastructura cu rachete balistice”, a scris primarul Vitali Klitschko pe Telegram.

Alarmele aeriene au sunat în capitala ucraineană mare parte din noapte.

„Situație extrem de dificilă”

În urma atacului, Kievul are probleme mari în menținerea serviciilor de furnizare de energie, încălzire și apă, potrivit oficialilor.

„Capitala se confruntă cu o situație extrem de dificilă în ceea ce privește aprovizionarea cu energie. Acest lucru afectează funcționarea sistemelor de încălzire și de alimentare cu apă ale orașului. Inginerii din energie și echipele serviciilor publice municipale lucrează pentru a restabili serviciile pentru locuitori”, a transmis Klitschko.

De asemenea, unul dintre cele mai importante poduri ale capitalei ucrainene, Pivnichnyi, a fost avariat în urma unui atac rusesc, iar traficul a fost suspendat în ambele sensuri.

Podul a mai fost lovit în octombrie, ceea ce a determinat autoritățile locale să instaleze plase anti-drone pentru a încerca să o protejeze, o premieră în capitala ucraineană.

Recentele atacuri rusești au provocat pagube importante în sectorul energetic și în infrastructură, în special în capitală, iar Ucraina se teme de o nouă iarnă dificilă în fața bombardamentelor intense ale Moscovei.

Pagube la mai multe clădiri

Un lovitură cu rachetă a distrus o clădire cu două etaje din incinta unei grădinițe, în timp ce mai multe blocuri de locuințe cu cinci etaje au suferit daune.

Urmările unui atac cu rachete în Kiev. Foto: Facebook: Serviciul de Urgență al Ucrainei

La una dintre clădirile rezidențiale, o parte a fațadei de la parter s-a prăbușit. În alte trei locații, undele de șoc au spart geamurile apartamentelor, rănind o persoană.

Un camion parcat și o clădire nerezidențială au luat, de asemenea, foc. Pompierii au stins incendiile, au declarat reprezentanții serviciilor de urgență. Echipele de intervenție evaluează încă amploarea pagubelor.

Atacurile au avut loc cu trei zile înainte de începerea, la Abu Dhabi, a negocierilor conduse de SUA, la care urmau să participe negociatori ucraineni și ruși, în încercarea de a găsi o soluție la războiul care durează de patru ani și jumătate.

Ultima întâlnire de acest gen între delegațiile ruse, ucrainene și americane a avut loc la jumătatea lunii februarie la Geneva, fără a se înregistra vreun progres în vederea soluționării conflictului declanșat de invazia rusă.