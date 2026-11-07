Cine va fi în delegația Rusiei la negocierile cu Ucraina și SUA de la Abu Dhabi

Vladimir Medinski va conduce din nou delegația rusă la Abu Dhabi, la fel ca în cadrul rundei anterioare de negocieri trilaterale Rusia – Ucraina – Statele Unite.

În delegația trimisă de Moscova la discuțiile de săptămâna viitoare din capitala Emiratelor Arabe Unite vor fi și viceminiștrii de externe Serghei Riabkov și Mihail Galuzin, a declarat purtătorul de cuvânt al Kremlinului, Dmitri Peskov, pentru agenția de știri Interfax, preluată de AFP.

De asemenea, delegația îi va include și pe Igor Kostiukov, șeful agenției ruse de informații militare, și pe Iuri pe Jigarlovski, un ofițer de rang înalt din cadrul Statului Major General, alături de alți înalți oficiali diplomatici și militari, a spus sâmbătă Peskov.

Kremlinul a confirmat marți că delegația rusă va participa la Abu Dhabi, pe 10 și 11 noiembrie, la noi negocieri trilaterale cu Kievul și Washingtonul, în încercarea de a găsi o soluție diplomatică la conflictul din Ucraina.

Ultima întâlnire trilaterală între delegațiile rusă, ucraineană și americană a avut loc la jumătatea lunii februarie la Geneva, fără a se ajunge la o soluționare a conflictului declanșat de ofensiva rusă la scară largă din februarie 2022.

Soluționarea diplomatică a acestui război, cel mai sângeros din Europa de la cel de-al Doilea Război Mondial încoace, rămâne în impas.

Moscova cere în special ca armata ucraineană să se retragă complet din regiunea estică a Donetskului, lucru pe care Kievul îl refuză, considerând, printre altele, că acest lucru ar face țara vulnerabilă la noi atacuri rusești.

Reacție fermă a Ucrainei și UE la anunțul lui Trump

Uniunea Europeană și Kievul au avertizat vineri împotriva oricărei idei de „arhitectură de securitate” dezvoltată pe la spatele lor, după ce preşedintele american Donald Trump a evocat posibilitatea unui „mare acord” privind Ucraina, care ar putea viza „întreaga Europă”.

„Avem deja de o arhitectură de securitate europeană”, a declarat la Varșovia șefa diplomației Uniunii Europene, Kaja Kallas, făcând referire la UE și NATO și „rolurile lor specifice”.

„Trebuie să ne asigurăm că Ucraina este integrată în această arhitectură”, a subliniat Kaja Kallas în faţa presei, alături de miniștrii de externe ai Poloniei, Radoslaw Sikorski, și Ucrainei, Andrii Sîbiha.

Şi orice s-ar întâmpla – cu doar câteva zile înainte de reluarea discuţiilor de pace dintre Moscova şi Kiev, la Abu Dhabi, sub medierea Washingtonului – Europa trebuie să fie implicată în orice acord privind soluționarea conflictului, a insistat reprezentanta UE.