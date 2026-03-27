Atac cu șase cocktailuri Molotov la Casa Rusiei din Praga: „Numai niște neoameni ar ataca cultura!”

Potrivit lui Girenko, nu există nicio îndoială că momentul comiterii crimei nu a fost ales la întâmplare, întrucât evenimentul de închidere al „Zilelor Culturii Ruse” era programat pentru vineri. „Numai niște inumani ar ataca cultura! Le cunoaștem foarte bine obiceiurile și metodele”, a subliniat el.

„De joi seara, anchetăm un atac în cadrul căruia cineva a aruncat mai multe cocktailuri Molotov împotriva Casei Ruse”, a transmis poliția pe X, adăugând că încă îl caută pe atacator.

Od včerejšího večera se zabýváme útokem, při kterém někdo hodil několik zápalných lahví na Ruský dům v ulici Na Zátorce, Praha 6. Po pachateli, který je podezřelý z trestného činu poškození cizí věci, pátráme. pic.twitter.com/z7amEKiDBw — Policie ČR (@PolicieCZ) March 27, 2026

Directorul Casei Ruse, Igor Girenko, a confirmat pentru presa de stat a Moscovei că atacul a avut loc în noaptea de joi spre vineri.

„Printr-o fericită întâmplare, trei dintre cele șase cocktailuri Molotov nu au explodat”, a spus el, subliniind că trei dispozitive au aterizat în interiorul clădirii și mulțumind forțelor de ordine și pompierilor cehi pentru intervenția lor rapidă.

Potrivit TASS, purtătoarea de cuvânt a Ministerului rus al Afacerilor Externe, Maria Zaharova, a criticat acesta „act barbar”.

Directorul adjunct al agenției ruse de cooperare culturală internațională Rossotroudnitchestvo, Pavel Chevtsov, a declarat pentru agenția publică RIA Novosti că „a fost un atac planificat și deliberat”, adăugând: „Considerăm acest lucru un atac terorist”.