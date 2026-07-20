Atac de amploare cu drone ucrainene asupra Moscovei. Autoritățile ruse au anunțat bilanțul victimelor

Capitala Rusiei și regiunea omonimă au fost ținta, în cursul nopții, a unui atac de amploare cu drone ucrainene, care a provocat 10 răniți, printre care și cetățeni străini, și a declanșat un incendiu la un important complex industrial, au declarat luni autoritățile, scrie AFP.

Peste 400 de drone au fost lansate în timpul nopții în direcția regiunii Moscovei, dintre care 85 au fost distruse la marginea orașului, celelalte fiind neutralizate „în zonele periferice îndepărtate”, potrivit primarului capitalei ruse, Serghei Sobianin.

„În urma atacului cu drone asupra regiunii Moscovei, zece persoane au fost rănite”, printre care o fetiță de 11 ani, a precizat la rândul guvernatorul regional, Andrei Vorobiov, pe Telegram.

Potrivit acestuia, printre răniți se numără și trei cetățeni chinezi care au fost internați în spital.

Vorobiov a semnalat pagube în orașele Domodedovo, Podolsk și Odintsovo, menționând că locuințe private și infrastructuri civile au fost avariate de resturile căzute de la drone.

Atacul a provocat, printre altele, un incendiu la importantul complex industrial „Iuzhnye Vrata”, situat la 30 kilometri sud de Moscova, în apropierea orașului Domodedovo, a indicat pe Telegram o responsabilă locală, Ievghenia Hrustaliova.

Acest complex, unul dintre cele mai mari din Rusia, cuprinde depozite pe o suprafață de 600.000 de metri pătrați, potrivit site-ului său oficial.

Orașul Domodedovo găzduiește, printre altele, unul dintre aeroporturile internaționale ale Moscovei.

Comitetul de anchetă rus, însărcinat cu principalele investigații din țară, a anunțat imediat deschiderea unei anchete pentru „atentat”, în urma acestui „atac masiv al forțelor ucrainene în regiunea Moscovei”.

Aceste lovituri au loc în contextul în care capitala ucraineană, Kiev, a fost lovită în noaptea de sâmbătă spre duminică de unul dintre „cele mai importante atacuri cu rachete balistice” rusești, potrivit președintelui Volodimir Zelenski.

Sâmbătă, un atac cu drone ucrainene au vizat două centre logistice ale gigantului de comerț electronic Wildberries din Rusia, provocând cel puțin opt morți.

La mai bine de patru ani de la începutul ofensivei ruse împotriva Ucrainei, atacurile s-au intensificat în ultimele luni de ambele părți ale frontului, provocând un număr tot mai mare de victime civile, notează AFP.