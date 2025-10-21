Atac din PNL la adresa PSD: „Dacă va continua să apere nedreptățile, va câștiga AUR”

Siegfried Mureşan, membru al Parlamentului European și vicepreședinte al Partidului Popular European, participă la o discuție în cadrul evenimentului „Drumul spre redresare” organizat de PPE la Salonic, Grecia, pe 10 februarie 2024. FOTO: Konstantinos Tsakalidis / AFP / Profimedia

Europarlamentarul PNL Siegfried Mureșan a criticat poziția PSD în legătură cu reforma pensiilor magistraților, afirmând că propunerea de constituire a unui grup de lucru pentru un nou proiect de lege, susținută de Sorin Grindeanu, nu va rezolva problema și va crește susținere pentru politicienii extremiști.

„Dacă un politician vrea să îngroape o temă, propune crearea unui grup de lucru. Propune un grup de lucru cât mai mare, cu cât mai mulți membri. Apoi propune cât mai multă birocrație. Totul pentru a nu rezolva problema”, a scris Siegfried Mureșan, într-o postare pe Facebook.

El a spus că majoritatea populației își dorește reforme și corectarea nedreptăților, lucru de care și social-democrații ar trebui să țină seama.

„Adevărul este că PSD-ul este partidul care s-a opus mereu reformelor (…) Dacă PSD-ul va continua să apere nedreptățile, va câștiga AUR, nu PSD. Nedreptățile din societate vor fi sursă de capital politic pentru extremiști, populiști și toți cei care vor să dezbine”, a mai afirmat Mureșan.

Liderii coaliției au discutat, marți, pe subiectul legii privind modificarea pensiilor magistraților, care a picat la CCR. Liderul PSD, Sorin Grindeanu, le-a propus partenerilor de coaliție înființarea unui grup de lucru care să se ocupe de redactarea noii legi, conform surselor HotNews.

Ilie Bolojan nu a fost însă de acord cu propunerea lui Sorin Grindeanu, susțin aceleași surse. Premierul a argumentat că înființarea unui grup de lucru nu face decât să întârzie adoptarea cât mai rapidă a noii legi și a refuzat categoric ideea, spunând că preferă să se ocupe personal de reforma pensiilor magistraților. La finalul acestei discuții, social-democrații au părăsit ședința coaliției.

La finele ședinței de marți a liderilor coaliției de guvernământ, prim-vicepreședintele PNL Ciprian Ciucu a relatat cum au decurs discuțiile legate de situația reformei pensiilor magistraților, după ce Curtea Constituțională a respins proiectul de lege pe această temă.

„Sorin Grindeanu a spus ce a avut de spus, Ilie Bolojan la fel, nu s-a ajuns la o concluzie. A intervenit altcineva fără să se spună concluzia și domnul Grindeanu a părăsit sala. Domnul Bolojan nu a avut timp nici să refuze, nici să accepte”, a detaliat liberalul

După ce a spus că este necesar „să deblocăm coaliția”, Ciucu a fost întrebat dacă coaliția este acum blocată. „Sunt momente de blocaj. Nu vreau să fie perceput ca un atac la PSD, noi vrem ca PSD să fie parte a coaliției (…) Toată lumea este interesată să deblocheze situația în care se află guvernarea”, a răspuns primarul sectorului 6.