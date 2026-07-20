Atac din tabăra „puciștilor” din PNL și comparația cu homarul din meniul restaurantelor

Liderul filialei PNL Ilfov, Hubert Thuma, care face parte din aripa anti-Bolojan, i-a transmis luni un mesaj ironic secretarului general al partidului, Dan Motreanu, pe tema liberal-conservatorismului din partid.

PNL nu trebuie să „redescopere” liberal-conservatorismul, acesta este deja consacrat prin documentul programatic „Modernizare cu Rădăcini”, adoptat de Congresul din 2025 și votat inclusiv de cei „care astăzi se autointitulează liberali-conservatori”, afirmase mai devreme în cursul zilei de luni Motreanu.

În replică, Thuma spune că PNL este „astăzi liberal-conservator exact cum unele restaurante au homar în meniu”.

„Am citit postarea lui Dan Motreanu despre platforma liberal-conservatoare şi, sincer, nu ştiu dacă să mă îngrijorez sau să zâmbesc când văd atâta democraţie explicată de cineva care pare deranjat că mai există şi alte păreri. Dan ne explică doct că platforma liberal-conservatoare ar fi inutilă, pentru că partidul are deja această doctrină. Sigur că o are. O păstrează impecabil, neatinsă de practică, undeva într-un sertar. PNL este astăzi liberal-conservator exact cum unele restaurante au homar în meniu: apare scris frumos, dar nu l-a văzut nimeni la masă. Şi pliantele de partid, ca şi meniurile, promit adesea lucruri pe care bucătăria nu le livrează”, a afirmat Hubert Thuma, într-un mesaj publicat pe pagina lui de Facebook.

Thuma susține că „în partidul real, liberalismul se vede astăzi cam aşa: partidul este condus prin excluderi, numiri, dizolvări, ameninţări, decizii luate înaintea şedinţelor şi voturi organizate doar ca să confirme ce s-a hotărât deja”.

„Dar, linişte: avem documentul «Modernizare cu Rădăcini». După ce au început să smulgă din rădăcini organizaţii întregi, au trecut la modernizarea partidului prin numiri de la centru ale unor interimari şi eliminarea alegerilor de jos în sus”, a adăugat liderul filialei de Ilfov.

„Dan ne mai spune că în PNL au existat dezbateri «reale şi îndelungate». Aşa este. Conducerea vorbeşte îndelung, iar ceilalţi au dreptul democratic să fie de acord. Tot el ne vorbeşte şi despre respectarea deciziilor statutare. Este o observaţie curajoasă, mai ales într-o perioadă în care instanţele au fost nevoite să le amintească unor lideri PNL că statutul partidului nu este un document pe care îl citeşti doar când îţi convine. Dar partea cu adevărat spectaculoasă este lecţia de consecvenţă politică. Motreanu, unul dintre marii specialişti ai partidului în a fi mereu suficient de aproape de putere cât să o susţină şi suficient de departe cât să nu răspundă pentru ea, îi acuză pe alţii că îşi schimbă poziţiile. În politica românească, Dan nu a fost niciodată radical. A fost doar foarte flexibil, ceea ce este minunat pentru yoga, dar mai puţin impresionant când dai lecţii despre coloană vertebrală”, a mai afirmat Thuma.

Potrivit acestuia, „comparaţia lui Dan Motreanu cu «amenajarea unui lac în Marea Neagră» este, totuşi, foarte bună, numai că platforma liberal-conservatoare nu încearcă să pună un lac în mare ci încearcă să afle cine a golit marea şi de ce Dan Motreanu stă pe mal cu o găleată goală, explicându-ne că apa există în documentul programatic”.

„Dacă ar fi să rezum postarea lui Dan Motreanu într-o singură frază, ar suna cam aşa: În PNL există libertate de exprimare; libertatea de după exprimare nu este garantată”, a concluzionat Hubert Thuma.

La ce s-a referit Motreanu

„Am citit o serie de declarații despre nevoia ca PNL să revină la identitatea sa liberal-conservatoare și, sincer, nu știu dacă să mă îngrijorez sau să zâmbesc când văd că unii aleg să trăiască într-o realitate paralelă. În primul rând, PNL nu trebuie să «redescopere» liberal-conservatorismul. Acesta este deja consacrat prin documentul programatic «Modernizare cu Rădăcini», adoptat de Congresul PNL în 2025 și votat inclusiv de cei care astăzi se autointitulează liberali-conservatori, apoi reconfirmat la Congresul din 2026, congres la care, în mod ironic, au ales să lipsească. A propune astăzi o platformă liberal-conservatoare într-un partid care și-a asumat oficial această doctrină este ca și cum ai propune amenajarea unui lac în Marea Neagră. Sună spectaculos, dar este greu de înțeles ce aduce, în mod concret, nou”, a scris Dan Motreanu, într-o postare pe Facebook.

Conform secretarului general al PNL, este „surprinzător” că apelul la dialog vine de la cel care „a ales să ignore voința majorității”, făcând astfel referire la colegul lui de partid Adrian Veștea, cel care a fost nominalizat premier de președintele Nicușor Dan fără consultarea conducerii liberalilor și care a picat la votul de învestitură din Parlament.

„Este surprinzător că apelul la dialog vine și de la cel care, după nenumărate dezbateri, voturi și rezoluții adoptate de forurile partidului, a ales să ignore voința majorității. Un gest de onoare ar fi fost ca, după acceptarea desemnării pentru funcția de prim-ministru, în momentul în care propriul partid a decis că nu îți mai acordă încrederea politică, să îți depui mandatul. În schimb, ai ales să mergi mai departe și să susții intrarea PNL într-o guvernare alături de PSD, partidul socialist care contribuise, împreună cu AUR, la căderea Guvernului prin moțiune de cenzură”, a mai afirmat Motreanu.

El i-a reamintit lui Veștea că, deși în BPN al PNL a susținut că nu poate exista nicio colaborare cu AUR, deoarece este un partid extremist, ulterior a considerat firească solicitarea sprijinului inclusiv din partea acestei formațiuni pentru atingerea propriului obiectiv politic.

„Dialogul, pluralismul și libertatea de exprimare sunt valori fundamentale ale PNL. Dar ele merg mână în mână cu un alt principiu la fel de important: respectul pentru deciziile democratice ale partidului și consecvența în propriile acțiuni. Altfel, riscăm să transformăm discursul despre principii într-un simplu exercițiu de memorie selectivă”, a mai susținut Motreanu.

Platforma Liberal Conservatoare, lansată oficial pe Facebook

După ce săptămâna trecută lansau ideea unei platforme liberal-conservatoate, luni, 20 iulie, aceasta a fost lansată pe Facebook. Liderii anti-Bolojan au început să se înscrie, rând pe rând, într-un nou grup cu titlul: „PNL – Platforma Liberal Conservatoare!”.

Adrian Veștea și Alina Gorghiu sunt printre cei mai activi membri. Din grup mai fac parte și alți susținători ai lui Veștea, precum Toma Petcu, Rareș Bogdan, Monica Anisie și Alin Tișe, liberalul care a anunțat lansarea platformei.

Potrivit surselor HotNews din PNL, nu există nicio cerere sau înștiințare la sediul din Modrogan privind noua platformă. Chiar manifestul publicat luni recunoaște limitele statutare care împiedică crearea unei noi facțiuni în interiorul partidului: „Nu este o facțiune politică și nu urmărește constituirea unei structuri paralele de conducere, ci oferă un spațiu de dialog tuturor membrilor PNL care cred în libertatea de exprimare, democrația internă și identitatea istorică a partidului. Statutul PNL nu permite organizarea unor facțiuni interne. Tocmai de aceea, Platforma Conservatoare își propune să fie un cadru de dezbatere și reflecție, în care ideile să circule liber, iar partidul să rămână fidel valorilor sale fondatoare”, scrie în postarea Platformei Liberal Conservatoare de pe Facebook.

Manifestul nu e lipsit, totuși, de atacuri la actuala conducere a PNL. Valorile noului for de dezbateri sunt prezentate drept principii de care echipa lui Bolojan s-ar fi îndepărtat:

„Credem într-un PNL întemeiat pe libertate, economie de piață, proprietate privată, democrație internă, meritocrație și respect pentru valorile naționale. Suntem un partid național-liberal și, pe această temelie, un partid profund european, euroatlantic și occidental. Atașamentul față de Uniunea Europeană și NATO nu este incompatibil cu apărarea identității naționale; dimpotrivă, se sprijină pe aceasta. (…) În ultimii ani, tot mai mulți membri ai partidului au constatat o îndepărtare de la aceste valori”, mai scrie în manifest.

Aprobarea noului statut al PNL întârzie la tribunal

Tribunalul București a amânat dezbaterile în cazul cererii PNL privind aprobarea noului statut al partidului aprobat la Congresul Extraordinar din 21 iunie, după ce două judecătoare au făcut pe rând cerere de abținere, a informat anterior Agerpres.

Neaprobarea noului statut de către instanță a fost principalul motiv pentru care tribunalul a suspendat pe 8 iulie toate hotărârile luate la Congres.

Pe 16 iulie, tribunalul a aprobat cererea de abținere formulată de judecătoarea Mihaela Luciani, dosarul fiind repartizat judecătoarei Evelina Vîlcu.

La rândul ei, Evelina Vîlcu a formulat o cerere de abținere, admisă luni de Tribunalul București, urmând ca dosarul să fie înaintat altui magistrat.

Pe 8 iulie, judecătoarea Mihaela Luciani a suspendat toate hotărârile Congresului Extraordinar al PNL, după ce a constatat că deciziile de la Congres au fost adoptate în baza unui Statut modificat al partidului, care nu era aprobat de către instanță.

Concret, judecătoarea explica faptul că PNL trebuia să înregistreze noul statut în registrul partidelor politice înainte de a lua decizii la Congres.

Ea a admis atunci o solicitare introdusă de „puciștii” din PNL, care au reclamat faptul că întreaga procedură a Congresului Extraordinar, incluzând depunerea candidaturilor, alegerea organelor de conducere, aprobarea modificărilor statutare și adoptarea măsurilor cu caracter sancționator îndreptate împotriva reclamanților, s-a desfășurat în temeiul unor dispoziții cuprinse într-un proiect de modificare a Statutului care, la data adoptării acestor acte, nu intrase în vigoare și, potrivit mecanismului statutar de adoptare, era lipsit de aptitudinea de a produce efecte juridice.

Printre reclamanți se află Monica Anisie, Andrei Baciu, Lucian Bode, Sorin Cîmpeanu, Alina Gorghiu, Nicoleta Pauliuc, Ionuț Stroe, Adrian Veștea și Hubert Thuma.

Tribunalul a suspendat atunci Hotărârile Congresului prin care Ilie Bolojan a fost reales în funcția de președinte al partidului; era reconfirmată poziția PNL de a nu mai face coaliție cu PSD; se stabilea excluderea din partid a acelor membri ai PNL care ar vota, susține sau participa la crearea unui guvern cu PSD; se solicita demisia din partid a unor membri importanți din tabăra „puciștilor”, respectiv Lucian Bode, Rareș Bogdan, Adrian Veștea, Hubert Thuma și Alina Gorghiu. Totodată, a fost aprobată modificarea Statutului PNL, pentru a se introduce formula moțiunilor în privința candidaturilor în cadrul congresului, pentru a se crea Biroul Permanent Național ca principală structură internă de conducere a PNL și pentru a se întări disciplina de partid.

Luni seară, de la ora 19.00, conducerea PNL se va reuni într-o primă întâlnire oficială după ce instanța a decis suspendarea deciziilor congresului și repunerea în funcție a contestatarilor lui Ilie Bolojan. Liderii liberali pregătesc o mutare care să reconfirme susținerea în partid a lui Bolojan, au precizat surse din PNL pentru HotNews.