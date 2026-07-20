Prima acțiune concretă a conducerii PNL după ce instanța a dat dreptate taberei anti-Bolojan. Mutări și în grupul contestatarilor

Liderii liberali pregătesc o mutare care să reconfirme susținerea în partid a lui Bolojan. De partea cealaltă, tabăra care l-a susținut pe Adrian Veștea și-a formalizat intențiile printr-o postare pe Facebook.

Conducerea PNL se reunește, luni, într-o primă întâlnire oficială după ce instanța a decis suspendarea deciziilor congresului și repunerea în funcție a contestatarilor lui Ilie Bolojan.

Potrivit surselor HotNews din partid, în BPN-ul programat pentru luni, la ora 19:00, va fi propus un nou vot pentru schimbarea liderilor anti-Bolojan de la șefia filialelor.

Pe 23 iunie, Biroul Politic Național al PNL a decis dizolvarea a 12 conduceri de filiale. Au fost înlăturați din forul de conducere contestatari ai lui Ilie Bolojan, precum Alina Gorghiu, Adrian Veștea și Hubert Thuma.

Aceste schimbări au fost însă întoarse de instanță. Pe 9 iulie, Tribunalul București a decis suspendarea a patru hotărâri ale Congresului PNL și a 17 decizii ale Biroului Permanent al PNL, luate de noua conducere aleasă la Congres. Astfel, foștilor președinți de filiale, contestatari ai lui Bolojan, ar fi trebuit să li se redea funcțiile.

Platforma Liberal Conservatoare, lansată oficial pe Facebook

După ce săptămâna trecută lansau ideea unei platforme liberal-conservatoate, luni, 20 iulie, aceasta a fost lansată pe Facebook. Liderii anti-Bolojan au început să se înscrie, rând pe rând, într-un nou grup cu titlul: „PNL – Platforma Liberal Conservatoare!”.

Adrian Veștea și Alina Gorghiu sunt printre cei mai activi membri. Din grup mai fac parte și alți susținători ai lui Veștea, precum Toma Petcu, Rareș Bogdan, Monica Anisie și Alin Tișe, liberalul care a anunțat lansarea platformei.

Potrivit surselor HotNews din PNL, nu există nicio cerere sau înștiințare la sediul din Modrogan privind noua platformă. Chiar manifestul publicat luni recunoaște limitele statutare care împiedică crearea unei noi facțiuni în interiorul partidului:

„Nu este o facțiune politică și nu urmărește constituirea unei structuri paralele de conducere, ci oferă un spațiu de dialog tuturor membrilor PNL care cred în libertatea de exprimare, democrația internă și identitatea istorică a partidului. Statutul PNL nu permite organizarea unor facțiuni interne. Tocmai de aceea, Platforma Conservatoare își propune să fie un cadru de dezbatere și reflecție, în care ideile să circule liber, iar partidul să rămână fidel valorilor sale fondatoare”, se arată în postarea Platformei Liberal Conservatoare de pe Facebook.

Manifestul nu e lipsit, totuși, de atacuri la actuala conducere a PNL. Valorile noului for de dezbateri sunt prezentate drept principii de care echipa lui Bolojan s-ar fi îndepărtat:

„Credem într-un PNL întemeiat pe libertate, economie de piață, proprietate privată, democrație internă, meritocrație și respect pentru valorile naționale. Suntem un partid național-liberal și, pe această temelie, un partid profund european, euroatlantic și occidental. Atașamentul față de Uniunea Europeană și NATO nu este incompatibil cu apărarea identității naționale; dimpotrivă, se sprijină pe aceasta.

În mod special, considerăm că Parteneriatul Strategic cu SUA conține premisele vitale pentru transformarea României într-o economie solidă și rezilientă.

În ultimii ani, tot mai mulți membri ai partidului au constatat o îndepărtare de la aceste valori”, mai scrie în manifest.

Ironii din echipa lui Bolojan: „platforma alături de PSD”

Dan Motreanu, ales unic prim-vicepreședinte PNL la Congresul suspendat de instanță, a ironizat decizia de a propune o platformă conservatoare într-un partid deja conservator:

„A propune astăzi o platformă liberal-conservatoare într-un partid care și-a asumat oficial această doctrină este ca și cum ai propune amenajarea unui lac în Marea Neagră. Sună spectaculos, dar este greu de înțeles ce aduce, în mod concret, nou”, a scris Motreanu luni pe Facebook.

O reacție și mai virulentă a venit din partea deputatului Silviu Coșa:

„Zău dacă înțeleg de ce i-or fi zis «platforma conservatoare» și nu «platforma alături de PSD». Ar fi fost mai clar și mai [mă scuzați] onest”, a scris Coșa, tot într-o postare pe Facebook.