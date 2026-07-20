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Actualitate

Prima acțiune concretă a conducerii PNL după ce instanța a dat dreptate taberei anti-Bolojan. Mutări și în grupul contestatarilor

Ruth Novacovici
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Conducerea PNL se reunește, luni, într-o primă întâlnire oficială după ce instanța a decis suspendarea deciziilor congresului și repunerea în funcție a contestatarilor lui Ilie Bolojan. 

Liderii liberali pregătesc o mutare care să reconfirme susținerea în partid a lui Bolojan. De partea cealaltă, tabăra care l-a susținut pe Adrian Veștea și-a formalizat intențiile printr-o postare pe Facebook. 

  • Pe 9 iulie, Tribunalul București a decis suspendarea a patru hotărâri ale Congresului PNL și a 17 decizii ale Biroului Permanent al PNL, luate de noua conducere aleasă la Congres.

Ce rezolvarea a găsit conducerea PNL după decizia instanței