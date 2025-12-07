Atac dur la adresa UE de la vârful diplomației SUA. Washingtonul afirmă că politicile blocului european „subminează” relațiile din interiorul NATO

Amenda de 140 de milioane de dolari aplicată platformei X, a miliardarului Elon Musk, subliniază modul în care europenii subminează politicile SUA, în vreme ce cer Statelor Unite să le ofere protecție militară, a scris sâmbătă unul dintre cei mai importanți diplomați americani, adjunctul lui Marco Rubio, scrie Reuters.

„Țările Europei nu pot să se uite spre SUA pentru propria lor securitate în timp ce subminează securitatea SUA prin intermediul UE (nealeasă, nedemocratică și nereprezentativă)”, a declarat secretarul de stat adjunct al SUA, Christopher Landau.

Landau s-a alăturat astfel secretarului de stat Marco Rubio și altor oficiali americani în criticarea amenzii aplicate de Uniunea Europeană platformei X, deținută de Musk, pe care o consideră a fi un instrument de cenzură.

Dar Landau a mers mai departe decât Rubio, invocând preocupări ideologice și strategice mai ample.

Landau a postat pe X că diferențele dintre UE și administrația Trump cu privire la multe probleme subminează ideea unui parteneriat cu Statele Unite, în ciuda Organizației Tratatului Atlanticului de Nord.

My recent trip to Brussels for the @NATO Ministerial meeting left me with one overriding impression: the US has long failed to address the glaring inconsistency between its relations with NATO and the EU. These are almost all the same countries in both organizations. When these… — Christopher Landau (@DeputySecState) December 6, 2025

Politica de reglementare a UE ar putea afecta securitatea și valorile comune occidentale, a scris Landau.

„Când aceste țări poartă pălăriile NATO, insistă că cooperarea transatlantică este piatra de temelie a securității noastre reciproce”, a scris Landau.

„Dar când aceste țări poartă pălăriile UE, urmăresc tot felul de agende care sunt adesea complet adverse intereselor și securității SUA. Această inconsecvență nu poate continua”, a spus el.

Problemele SUA cu civilizația europeană

În postarea sa, Landau a afirmat că amenda este doar „vârful icebergului” și că UE și-a subminat în mod constant credibilitatea în fața SUA prin concentrarea asupra unor politici pe care le-a descris într-o postare separată sâmbătă ca fiind contrare intereselor SUA și o formă de „sinucidere civilizațională”.

„Fie marile națiuni ale Europei sunt partenerii noștri în protejarea civilizației occidentale pe care am moștenit-o de la ele, fie nu sunt. Dar nu putem pretinde că suntem parteneri în timp ce aceste națiuni permit birocrației nealese, nedemocratice și nereprezentative a UE de la Bruxelles să urmărească politici de sinucidere civilizațională”, a spus el.

What’s even worse is that the US is in a MILITARY ALLIANCE with the very countries attacking us via the EU. As @VP @JDVance noted earlier this year, this contradiction cannot continue. The nations of Europe cannot look to the US for their own security at the same time they… https://t.co/ftfo2YlgkD — Christopher Landau (@DeputySecState) December 6, 2025

Referirea la sinuciderea civilizațională este o trimitere la noua strategie de securitate a SUA, dată publicității joi.

Documentul a evidențiat prăpastia ideologică care s-a creat între Washington și aliații săi tradiționali, descriind un continent european în care „declinul economic este eclipsat de perspectiva reală și mai dură a dispariției civilizației”.

„Problemele majore cu care se confruntă Europa includ activitățile Uniunii Europene și ale altor organisme transnaționale care subminează libertatea politică și suveranitatea, politicile de migrație care transformă continentul și creează conflicte, cenzura libertății de exprimare și suprimarea opoziției politice, scăderea drastică a natalității și pierderea identității naționale și a încrederii în sine”, afirmă administrația Trump în document.

Cum justifică Comisia Europeană amenda aplicată X

Amenda aplicată companiei X, anunțată vineri, este prima măsură semnificativă de aplicare a Legii serviciilor digitale a UE.

Autoritățile de reglementare europene au declarat că au sancționat compania X pentru un sistem de verificare înșelător cu bifă albastră, transparență inadecvată în înregistrările publicitare și refuzul de a acorda cercetătorilor acces la datele publice.

Criticile lui Landau, împreună cu obiecțiile exprimate de Rubio, vicepreședintele SUA JD Vance și președintele Comisiei Federale de Comunicații Brendan Carr, reflectă nemulțumirea Washingtonului cu privire la impactul reglementărilor digitale europene asupra companiilor americane.

Rubio și Carr au declarat că amenda demonstrează prejudecăți împotriva firmelor de tehnologie cu sediul în SUA, Rubio numind-o un atac asupra poporului american din partea guvernelor străine și un act de cenzură împotriva americanilor.

Musk a cerut eradicarea UE

Musk a mers chiar mai departe în atacurile sale, cerând eradicarea UE – o solicitare cu care fostul președinte al Rusiei Dmitri Medvedev s-a declarat imediat de acord.

Oficialii UE au declarat că prin măsurile luate pentru responsabilizarea companiilor tehnologice protejează utilizatorii împotriva înșelăciunilor, escrocheriilor și dezinformării și au afirmat că statutul companiei X de societate americană nu a avut nicio legătură cu decizia de a aplica o amendă.

Tensiunile au ieșit la suprafață în contextul în care administrația Trump a semnalat o schimbare dramatică în relațiile dintre SUA și Europa în cadrul Organizației Tratatului Atlanticului de Nord, în încercarea de a menține unitatea în fața provocărilor geopolitice mai ample.

Landau pusese anterior sub semnul întrebării necesitatea NATO într-o postare din iunie pe X, pe care a șters-o ulterior.