Alertă la graniță. Nou atac rusesc cu drone în Ucraina

Rusia a lansat vineri un nou atac asupra unor obiective civile și de infrstructură din Ucraina, în proximitatea frontierei fluviale cu România, a anunțat în această dimineață MApN.

Locuitorii din nordul județului Tulcea au primit un mesaj RO-Alert la ora 3.36, după ce Armata Română a detectat un grup de 9 drone ce se îndrepta către spațiul aerian al Ucrainei.

„Sistemele de supraveghere nu au depistat semnale radar în spațiul aerian național. Au fost raportate explozii pe malul ucrainean al Dunării, în zonele Izmail si Kilia. Alerta aeriană a încetat la ora 4.03”, a transmis MApN.