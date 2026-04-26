Atac masiv cu drone al ucrainenilor în Rusia / Ce ținte au fost vizate

Fabrică de îngrășăminte din regiunea Vologda, atacată de ucraineni. Foto: Telegram

O fabrică de îngrășăminte din regiunea Vologda din Rusia a fost avariată duminică în urma unei cu lovituri drone ucrainene, a declarat guvernatorul local, Georgy Filimonov, în condițiile în care autoritățile ruse au spus că ucrainenii au desfășurat peste noapte un atac major, cu sute de drone.

Loviturile de pe teritoriul rusesc vin după ce în noaptea anterioră dorțele Moscovei au desfășurat un atac aerian masiv, cu 666 de rachete și drone, dintre care cel puțin una a căzut și în România, în municipiul Galați.

Guvernatorul regiunii ruse Vologda a precizat că o conductă de acid sulfuric de înaltă presiune a fost avariată în orașul Cherepovets, în cadrul complexului Apatit, o filială a PhosAgro, unul dintre cei mai mari producători mondiali de îngrășăminte pe bază de fosfat.

Scurgerea a fost oprită și nu au existat scurgeri de substanțe chimice periculoase, a spus el, adăugând că cinci persoane au fost rănite.

Potrivit PhosAgro, Apatit este cel mai mare producător european de îngrășăminte pe bază de fosfat, precum și de acizi fosforici și sulfurici.

Atac cu sute de drone

Ministerul Apărării din Rusia a declarat că, de sâmbătă, ora 20:00 (ora Moscovei), până duminică, ora 09:00, apărarea aeriană rusă a doborât peste 250 de drone ucrainene în mai mult de o duzină de regiuni.

Guvernatorul din Sevastopol, Mikhail Razvozhayev, a declarat că orașul a fost ținta unuia dintre cele mai puternice atacuri de până acum, în cadrul căruia au fost distruse 71 de drone.

O persoană a fost ucisă și patru au fost rănite, clădiri rezidențiale, magazine și mașini au fost avariate. Fragmente din dronele doborâte au căzut pe liniile de cale ferată.

În regiunea Yaroslavl, unde Ucraina a vizat frecvent rafinăriile de petrol, apărarea aeriană rusă a respins un alt atac cu drone la scară largă, a declarat guvernatorul Mikhail Yevrayev, fără a oferi alte detalii.