Atac mortal al unui rechin într-o stațiune de la Oceanul Pacific. Victima este un turist străin

Un rechin a atacat un cuplu în Oceanul Pacific, lângă o plajă din New South Wales, Australia. Femeia, o turistă în vârstă de 25 de ani din Elveția, a murit. Partenerul ei a fost rănit, potrivit The Guardian, citat de News.ro.

Cuplul din Elveţia înota în zona plajei Kylies din parcul naţional Crowdy Bay, joi, la răsăritul soarelui, când un rechin-taur de trei metri a atacat-o pe femeie, iar apoi pe partenerul ei, când a încercat să o salveze.

Serviciile de urgenţă au fost alertate. Femeia a murit la locul incidentului, în timp ce bărbatul, în vârstă de 26 de ani, a fost dus pe calea aerului la Spitalul ”John Hunter”, unde a fost internat. El se află în stare stabilă, a confirmat, vineri, unitatea medicală.

Imaginile filmate în timpul atacului sunt analizate în acest moment de poliție.

Între timp, plajele din apropierea locului unde s-a petrecut atacul au fost redeschise după o monitorizare sporită care nu a identificat vreo îngrijorare privind viaţa marină în apropiere, au transmis autoritățile locale.

Experţii afirmă că este puţin probabil ca rechinul care a atacat cele două persoane lângă plaja izolată din New South Wales să reprezinte o ameninţare continuă.

Autoritățile au mai transmis că, având în vedere temperaturile ridicate prognozate pentru weekend vor atrage mulţimi de turişti la plajă, vor continua să asigure supravegherea rechinilor în zonă.

