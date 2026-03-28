Atac reușit al Iranului asupra unei baze americane din Arabia Saudită: Cel puțin 12 soldați răniți și avioane avariate

Un atac iranian asupra unei baze din Arabia Saudită a rănit cel puțin 12 soldați americani, dintre care doi grav, potrivit presei americane și AFP.

Atacul împotriva bazei aeriene Prince Sultan din Al-Kharj de la sud-est de Riad, a fost desfășurat cu ajutorul a cel puțin unei rachete și a mai multor drone, au scris New York Times și Wall Street Journal, citând surse anonime.

Soldații se aflau în interiorul unei clădiri a bazei în momentul atacului, potrivit WSJ, care afirmă că acesta a avut loc vineri.

Informațiile ziarelor americane spun că și mai multe avioane de realimentare în zbor au fost, de asemenea, avariate în timpul atacului.

Potrivit reputatului cont de X OSINTdefender, imaginile din satelit par să confirme că o aeronavă de realimentare în zbor KC-135 Stratotanker a fost distrusă și altele ar fi putut din avariate.

Satellite imagery appears to confirm a U.S. Air Force KC-135 Stratotanker has been destroyed and several others possibly damaged, as a result of an Iranian attack earlier today, utilizing ballistic missiles and drones, against Prince Sultan Air Base in Saudi Arabia.



— OSINTdefender (@sentdefender) March 27, 2026

Pentagonul și Comandamentul Central al SUA nu au răspuns imediat la solicitările de comentarii ale France Presse.

Treisprezece militari americani au fost uciși de la începutul conflictului cu Iranul, pe 28 februarie, dintre care șapte în țările din Golf și șase în Irak.

Peste 300 au fost răniți până acum. Armata americană a spus vineri că 273 dintre aceștia s-au întors deja înapoi la datorie.