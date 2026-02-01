Atac rusesc asupra unui autobuz care transporta mineri ucraineni. „Civili care nu erau implicați în lupte”

Autobuzul atacat la Pavlohrad Sursă foto: Serviciul de urgență al Ucrainei

Atacul rusesc asupra unui autobuz în apropierea orașului Pavlohrad din regiunea ucraineană Dnipropetrovsk a ucis cel puțin 15 mineri și a rănit alți șapte, a anunțat cea mai mare companie energetică privată din Ucraina, DTEK, citată de The Kyiv Independent.

Rusia a lansat un atac pe scară largă împotriva minelor DTEK, a anunțat compania. Unul din atacurile cu dronă a lovit un autobuz în Ternivka, care transporta mineri după ieșirea din șut.

Oleksandr Hanja, guvernatorul regiunii Dnipropetrovsk, a precizat că atacul a fost realizată cu ajutorul unor drone.

„Autobuzul de serviciu transporta mineri, civili care nu erau implicați în lupte. Acesta este încă un atac brutal, soldat cu victime”, a spus Dmitro Lubineț, Ombudsmanul ucrainean.

La începutul zilei de duminică, Rusia a lansat două atacuri și asupra orașului Zaporijjia, rănind nouă persoane, printre care și un copil. Unul dintre atacuri a vizat o maternitate.

Atacul survine în mijlocul eforturilor de a negocia un acord de pace între Ucraina, Statele Unite și Rusia.

Loviturile Moscovei au provocat o criză majoră în sistemul energetic ucrainean. Pe 29 ianuarie președintele SUA Donald Trump a anunțat că președiintele rus Vladimir Putin a fost de acord să suspende atacurile asupra orașelor ucrainene timp de o săptămână. Ulterior, Moscova a spus că acordul se aplică doar pentru Kiev și va dura până pe 1 februarie.