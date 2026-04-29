Atac rusesc cu drone lângă granița cu România: Incendiu în Deltă și un spital lovit în regiunea Odesa

Spital și case de locuit din Odesa, lovite de drone rusești după un nou atac aerian. Foto: Telegram / Oleh Kiper

Rusia a atacat infrastructura portuară din regiunea Odesa, din sudul Ucrainei, folosind drone în cadrul unor atacuri desfășurate în timpul nopții, care au avariat și clădiri rezidențiale și un spital și au rănit două persoane, au declarat miercuri dimineață oficialii ucraineni, potrivit Reuters.

Informațiile de la ucraineni vin după ce ministerul român al Apărării a monitorizat, în noaptea de marți spre miercuri, atacuri ale Rusiei în Ucraina, în apropiere de Tulcea, fiind urmărite 15 drone de către radarele de la sol. Nicio dronă nu a intrat în spațiul național, dar a fost emis mesaj RO-Alert în nordul judeţului Tulcea.

Guvernatorul regional Oleh Kiper a scris pe Telegram că atacul din sudul regiunii Odesa a distrus secția de internări a unui spital și a avariat grav alte părți ale clădirii.

La momentul atacului, personalul medical și pacienții se aflau într-un adăpost, iar ulterior au fost mutați într-o altă unitate, a spus el.

Procurorii regionali au declarat că infrastructura portuară a fost ținta atacului, fără a oferi detalii.

Serviciile de urgență au declarat că două persoane au fost rănite în incendiile dintr-o zonă rezidențială. Acestea au publicat imagini cu clădiri cuprinse de flăcări și cu pompierii care luptă împotriva incendiilor.

Kiper a adăugat că a fost înregistrat un incendiu și în Rezervația Biosferei Dunării. FIRMS, serviciul de urmărire prin satelit al NASA care montorizează incendiile din toată lumea confirmă că există un foc în Deltă aproape de granița cu România.

Incendiu văzut în datele din satelit ale NASA. Foto: FIRMS

Regiunea Odesa, care găzduiește importante porturi maritime și fluviale ucrainene pe Dunăre, a fost ținta repetată a atacurilor rusești în timpul războiului.

Forțele aeriene ucrainene au declarat că Rusia a lansat 171 de drone asupra țării începând de marți seară. Unitățile de apărare aeriană au doborât sau neutralizat 154 de drone, au adăugat acestea.