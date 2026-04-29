Atac rusesc la granița României. Avioane F-16 au fost ridicate de la sol, 15 drone urmărite de radarele de la sol

Ministerul Apărării a monitorizat, în noaptea de marți spre miercuri, atacuri ale Rusiei în Ucraina, în apropiere de Tulcea, fiind urmărite 15 drone de către radarele de la sol. Nicio dronă nu a intrat în spațiul național, dar a fost emis mesaj RO-Alert în nordul judeţului Tulcea, anunță MApN.

„În dimineața zilei de miercuri, 29 aprilie, forțele ruse au executat o nouă serie de atacuri cu drone asupra unor obiective civile și de infrastructură din Ucraina, în proximitatea frontierei fluviale cu România, în județul Tulcea”, a anunțat MApN.

Potrivit armatei, două aeronave F-16 din serviciul de luptă Poliție Aeriană au decolat, în jurul orei 01.10, de la Baza 86 Aeriană de la Fetești, iar autoritățile au alertat populația din nordul județului Tulcea prin mesaj RO-Alert.

„Centrul Național Militar de Comandă (nucleu) a notificat Inspectoratul General pentru Situații de Urgență privind instituirea măsurilor de alertare a populației din N județului Tulcea, fiind transmis, la ora 01.12, mesaj RO-Alert”, potrovit MApN.

Radarele de la sol au urmărit două grupuri, formate din șapte respectiv opt drone, care au lovit localitatea Ismail, din Ucraina. Ministerul Apărării Naționale:

Potrivit MApN, piloții aeronavelor F16 au raportat multiple explozii pe partea ucraineana a Dunarii, în zona Ismail, dar nu au fost depistate semnale radar în spațiul aerian național.

Alerta aeriană a încetat la ora 2.40.

„MApN informează în timp real structurile aliate cu privire la situațiile generate de atacuri, rămânând în contact permanent cu acestea”, a menționat instituția.

Drone căzute pe teritoriul României

Weekendul trecut, o dronă rusească a căzut în noaptea de vineri spre sâmbătă într-o zonă locuită din „Bariera Traian”, zona mărginașă de nord a municipiului Galați, în timpul unui atac aerian masiv al Rusiei în zona orașului ucrainean Reni. Drona a avut încărcătură explozivă, iar autoritățile au evacuat peste 500 de localnici.

Ulterior, în cursul zilei de sâmbătă, MApN anunța că în județul Tulcea resturi dintr-o altă dronă au fost descoperite la o fermă din localitatea Văcăreni.

Iar duminică,o altă dronă, cu încărcătură explozivă, a fost găsită între localitățile Luncavița și Văcăreni, din județul Tulcea.