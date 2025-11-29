Atac rusesc cu drone și drone balistice asupra Kievului soldat cu cel puțin 11 răniți

Clădiri avariate în Kiev, după un atac al rușilor, 29 noiembrie 2025. Sursă foto: Sergei GAPON / AFP / Profimedia

Dronele și rachetele rusești au atacat sâmbătă dimineața cartiere din Kiev, ucigând o persoană și rănind 11, au declarat oficialii ucrainei, informează Reuters. Exploziile și resturile dronelor căzute au provocat mai multe incendii.

A fost al doilea atac asupra capitalei ucrainene în patru zile. Șapte persoane au murit marți, când forțele ruse au lansat un baraj de drone și rachete.

Șeful administrației militare din Kiev, Tymur Tkachenko, a declarat că sâmbătă au avut loc atacuri în șase locații, blocuriși alte locuințe fiind lovite în orașul cu 3 milioane de locuitori.

Administrația militară a declarat că trupul unui locuitor a fost recuperat din dărâmăturile unui bloc care a fost incendiat. Un copil a fost salvat din aceeași clădire.

Primarul Vitali Klitschko a declarat că un atac a provocat și un incendiu la etajele inferioare ale unui bloc înalt, situat la vest de centrul orașului. Un alt incendiu a izbucnit și a fost rapid stins într-un cartier central.

O nouă alertă de raid aerian pentru drone a fost emisă în capitală, sâmbătă, după ora locală 5.

Imaginile postate online arătau cel puțin un bloc de apartamente în flăcări și echipele de urgență lucrând lângă clădirile avariate și pe străzile acoperite de moloz.