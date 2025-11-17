Atac rusesc cu rachete asupra unui orășel ucrainean: Cel puțin trei oameni au fost uciși și zece răniți

Atacurile rusești au ucis peste noapte cel puțin trei persoane într-un orășel din regiunea ucraineană Harkov (est) în cursul nopții, au anunțat luni dimineață autoritățile locale, potrivit France Presse.

„Inamicul a lansat atacuri cu rachete asupra orașului Balakliia”, avariind clădiri de apartamente și vehicule, a scris pe Telegram șeful administrației militare din regiunea Harkov, Oleg Synegoubov.

„Conform primelor informații, trei persoane au fost ucise” și cel puțin alte zece rănite, printre care mai mulți copii, în acest atac nocturn, a anunțat ulterior pe Telegram Vitalii Karabanov, șeful administrației militare din Balakliia.

Potrivit lui Karabanov, armata rusă a lansat două atacuri cu rachete asupra centrului orașului. Serviciile de urgență intervin la fața locului.

Urmările unui atac rusesc în Balakliia / Foto: Administrația Regiunii Harkov

De la începutul invaziei ruse în Ucraina, în februarie 2022, Rusia atacă aproape zilnic teritoriul ucrainean cu drone sau rachete. Vineri, cel puțin șase persoane au fost ucise într-o clădire din Kiev în timpul unui atac.

Odată cu apropierea iernii, Moscova a intensificat bombardamentele asupra infrastructurilor energetice. Kiev, la rândul său, aracă în mod regulat depozitele și rafinăriile de petrol și alte instalații din Rusia.

Pe front, armata rusă continuă să avanseze, în special în regiunea Zaporojie, ocupată parțial de Moscova, unde Rusia a revendicat duminică cucerirea a două noi sate.