Alte fragmente de dronă au fost găsite, astăzi, în județul Tulcea. Specialiști de la SRI și MApN, la fața locului

Noi fragmente de dronă au fost descoperite duminică între localitățile Luncavița și Văcăreni, din județul Tulcea, informează MApN. Anunțul vine după ce sâmbătă o dronă cu explozibil a căzut în orașul Galați, iar alte fragmente de dronă au fost găsite în zona unei ferme de lângă comuna tulceană Văcăreni.

„Ministerul Apărării Naționale a fost informat, în cursul zilei de duminică, 26 aprilie, despre faptul că între localitățile Luncavița și Văcăreni, din județul Tulcea, a fost semnalată existența unor fragmente de dronă”, a anunțat MApN, într-un comunicat de presă.

Potrivit Armatei, perimetrul a fost securizat de membri ai Ministerului Afacerilor Interne, iar o echipă mixtă formată din specialiști din Ministerul Apărării Naționale și Serviciul Român de Informații se deplasează la fața locului pentru a cerceta situația și a ridica fragmentele în vederea expertizării.

Cazul este preluat de Parchetul de pe lângă Curtea de Apel Constanța.

A treia dronă, după incidentul din Galați și resturile de la Tulcea

Noile informații vin după ce în noaptea de vineri spre sâmbătă o dronă rusească a căzut în „Bariera Traian”, zona mărginașă de nord a municipiului Galați, în timpul unui atac aerian masiv al Rusiei în zona orașului ucrainean Reni. Drona a zburat 4 minute în spațiul aerian național, traversând lacul Brateș.

Potrivit autorităților, a fost „afectată o anexă dintr-o gospodărie, precum și un stâlp de electricitate”, marcând prima dată când au fost produse pagube din cauza unei drone rusești căzute în România.

Drona a avut încărcătură explozivă, iar autoritățile au evacuat peste 500 de localnici.de lângă locul unde a căzut drona şi de pe străzile din oraş aflate pe traseul pe care a fost derulat transportul dronei pentru a o detona.

Ulterior, peste câteva ore, MApN anunța că în județul Tulcea resturi dintr-o altă dronă au fost descoperite la o fermă din localitatea Văcăreni. Văcăreni este la aproximativ 20 de kilometri sud-est de locul din Galați unde s-a prăbușit drona cu explozibil.