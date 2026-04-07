Atac rusesc la granița României. Mesaj RO-Alert pentru nordul judeţului Tulcea. Anunțul făcut de MApN

Forțele ruse au lansat în noaptea de luni spre marți atacuri cu drone asupra infrastructurii din Ucraina, lângă granița cu România, iar populația din nordul județului Tulcia a primit mesaj RO-Alert, anunță marți MApN. Conform MApN, două ţinte aeriene au fost detectate în apropierea graniţei, însă nu au intrat în spaţiul aerian naţional.

„În primele ore ale zilei de marți, 7 aprilie, forțele Federației Ruse au executat o nouă serie de atacuri cu drone asupra unor obiective civile și de infrastructură din Ucraina, în proximitatea frontierei, în zona de nord a județului Tulcea”, a anunțat MApN.

Centrul Național Militar de Comandă (nucleu) a notificat Inspectoratul General pentru Situații de Urgență în vederea instituirii măsurilor de alertare a populației din nordul județului Tulcea, iar la ora 00.58 a fost emis un mesaj RO-ALERT.

„Sistemele de apărare antiaeriană au monitorizat două ținte aeriene care au evoluat în zona de frontieră, fără să pătrundă în spațiul aerian național. Alerta aeriană a încetat la ora 1.46”, potrivit MApN.

Armata precizează că forțele Ministerului Apărării Naționale rămân în continuare vigilente, menținând „măsurile de supraveghere și coordonare necesare pentru protejarea populației și a teritoriului național”.