Atac virulent al Iranului la adresa lui Zelenski: „Lumea s-a săturat de clovni debusolați”

Ministrul afacerilor externe iranian, Abbas Araghchi, i-a răspuns vineri lui Volodimir Zelenski, care criticase dur regimul de la Teheran în cadrul Forumului de la Davos.

„Lumea s-a săturat de clovni debusolaţi, domnule Zelenski”, a scris șeful diplomaţiei de la Teheran, vineri, pe X, făcând aparent la trecutul de actor al preşedintelui ucrainean, potrivit AFT, citată de News.ro.

„Spre deosebire de armata dumneavoastră susţinută din străinătate şi infestată de mercenari, noi, iranienii, ştim să ne apărăm singuri şi nu avem nevoie să implorăm ajutor”, a continuat Abbas Araghchi.

Zelenski, mai spune oficialul iranian, „a jefuit contribuabilii americani şi europeni pentru a umple buzunarele generalilor săi corupţi şi pentru a face faţă ceea ce el numeşte o agresiune ilegală, care încalcă Carta ONU. În acelaşi timp, el solicită în mod deschis şi fără ruşine o agresiune ilegală a SUA împotriva Iranului, încălcând aceeaşi Cartă a ONU”.

Reacția șeful diplomaţiei iraniene vine după ce joi, într-un discurs la Forumul Economic Mondial de la Davos, Volodimir Zelenski a spus că „lumea nu a ajutat suficient poporul iranian” în faţa represiunii asupra demonstraţiilor împotriva puterii care au zguduit ţara la începutul lunii şi s-au soldate cu câteva mii de morţi.

„Ce se va întâmpla cu Iranul după acest masacru? Dacă regimul supravieţuieşte, acest lucru va transmite un mesaj clar tuturor brutelor: ucideţi suficienţi oameni şi veţi rămâne la putere”, a afirmat Zelenski.

De la declanșarea invaziei ruse în 2022, Kievul și aliații săi occidentali au acuzat constant Teheranul că sprijină militar Moscova prin furnizarea de drone și rachete balistice. Iranul a respins sistematic aceste acuzații.