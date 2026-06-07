Atacant al naționalei Irakului, interogat ore întregi la sosirea în SUA pentru Cupa Mondială

Atacantul irakian participant la Cupa Mondială, Aymen Hussein, a fost reţinut şi interogat sâmbătă dimineață timp de aproape şapte ore la aeroportul O’Hare din Chicago, după ce a ajuns cu echipa sa, relatează The Guardian.

Hussein i s-a permis până la urmă să intre în SUA, dar fotograful echipei nu a fost lăsat să intre în SUA, a declarat un oficial care lucrează pentru Comitetul Olimpic Irakian, dar care are legături strânse cu echipa.

Telefonul lui Hussein a fost verificat la sosire, a mai spus oficialul irakian.

Iraq national team player Aymen Hussein was detained and questioned by U.S. authorities for seven hours at Chicago Airport.



This disgrace is on you, @FIFAcom. pic.twitter.com/JDqjOjGYYz — Antifa_Ultras (@ultras_antifaa) June 6, 2026

„Fotograful echipei naţionale, Talal Salah, a fost reţinut mai mult de 10 ore, a fost supus unor verificări similare ale telefonului şi, în cele din urmă, i s-a refuzat intrarea în Statele Unite”, a adăugat oficialul.

Nici Federaţia Irakiană de Fotbal, nici Hussein, o figură emblematică care a marcat golul ce a asigurat calificarea echipei în faza finală, nu au comentat deocamdată incidentul.

🚨 خلـوا العـالم تعـرف أن الولايـات المتحـدة لا تستحـق تنظيـم كـأس العـالم،



تم أحتجاز لاعب المنتخب العراقي أيمن حسين 🇮🇶 للتحقيق لمدة 7 ساعات من قبل السلطات الأمريكية في مطار شيكاغو!!!!!!



تخيلوا رحلة مدتها 12 ساعة بالأضافة 7 ساعات حجز للتحقيق بدون سبب واضح، ضاع يوم اللاعب. pic.twitter.com/ij8O4slizV — Hayder (@hay23ds) June 6, 2026

Fanii au ieșit la primele ore ale zilei de sâmbătă pentru a întâmpina echipa Irakului la aeroport, fluturând steaguri şi rugându-i pe jucători să facă fotografii cu ei.

Irakul revine la Cupa Mondială pentru prima dată de la debutul său, înregistrat în 1986.

Hussein, în vârstă de 30 de ani, conduce o linie de atac redutabilă, din care fac parte şi Ali Al-Hamadi, de la Ipswich Town, precum şi tinerii talentaţi Ali Jassim şi Youssef Amyn.

Irakul se va confrunta cu Franța, Senegalul și Norvegia în Grupa I. Turneul, găzduit în comun de SUA, Canada și Mexic, are loc în perioada 11 iunie – 19 iulie.